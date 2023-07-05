لقيت سيدة حتفها ، اليوم الأربعاء، أعلى طريق شبرا - بنها الحر، أسفل عجلات سيارة ملاكي، ولم يستدل على هويتها، وتم نقل جثمانها إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، ومناقشة السائق عن الواقعة.

مصرع سيدة مجهولة الهوية أعلى طريق شبرا - بنها الحر

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري، ومصرع إحدى السيدات أسفل عجلات سيارة ملاكي، وانتقلت قوة من الإدارة العامة للمرور إلى موقع الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف، وعثر رجال الأمن على جثمان سيدة لا تحمل بطاقة رقم قومي، وتم نقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى، والتحفظ على السائق مرتكب الحادث.

وبمناقشة شهود العيان، أفادوا بأن السيدة المتوفاة هي إحدى المتسولات بالطرق وتعاني من عدة أمراض ذهنية، وتظهر وسط الطريق بين السيارات فجأة، ووقت الحادث ظهرت السيدة دون سابق إنذار أمام السائق، مما أدى إلى دهسها ومصرعها.

اصطدام سيارة نقل ودراجة بخارية بالدقهلية

ومن جهة أخرى لقي شاب مصرعه إثر اصطدام دراجة نارية كان يستقلها وسيارة نقل، على طريق المطرية، في محافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بدهس شاب يستقل دراجة نارية أسفل سيارة نقل على طريق المطرية، أمام قرية الرياض، ووفاته.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع خالد أحمد شوقي، مقيم بعزبة بزلة بميت سلسيل، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى منية النصر، وتحرر المحضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.