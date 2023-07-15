أعمال أحمد منيب والتراث النوبي غدًا على المسرح المكشوف بالأوبرا

تقدم فرقة منيب التراثية بقيادة الفنان فتحى احمد منيب، حفلا في الثامنة والنصف مساء غدٍ، الأحد، على المسرح المكشوف، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال التراثية النوبية الى جانب نخبة من المؤلفات الشهيرة والنادرة للراحل أحمد منيب منها الرزق ع الله ، اسكاليلو "الساقية" ، دار بي الهوا ، مشتاقين ، اريجا "ياليلة عودي تاني" ، هون ياليل غربتنا ، انا مصري ، ناس النوبة ، عديلة ، الليلة ياسمرا .

يذكر أن فرقة منيب التراثية تضم 10 فنانين منهم 8 عازفين على الات الدف ، العود ، الكوله الى جانب عدد من الالات الشعبية نوبية ، تخصصت في تقديم اعمال الملحن والمغنى الراحل أحمد منيب والفلكلور النوبي ، شاركت في عروض داخل مصر وخارجها منها فعاليات برنامج أسابيع التراث الثقافي العالمي بالشارقة ( الامارات العربية المتحدة ) ، افتتاح المعرض العربي المشترك للأسر المنتجة ، افتتاح توسعات النادي الرياضي بالاسماعلية وغيرها ونالت الاعجاب والاستحسان .