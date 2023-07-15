منتخب مصر للطائرة يواجه كندا منافساً علي المركز التاسع ببطولة العالم للشباب

يواجه منتخب مصر للطائرة شباب نظيره كندا مساء اليوم السبت، في اللقاء الذي يجمع بينهما ببطولة العالم المقامة بالبحرين ، في لقاء تحديد المركز من 9 إلي 12.

موعد مباراة منتخب مصر للطائرة شباب أمام كندا

ومن المقرر ان يواجه منتخب مصر للطائرة شباب نظيره كندا مساء اليوم السبت، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

و خسر منتخب مصرللطائرة شباب من منتخب التشيك 3/1 الخميس الماضي ضمن مواجهات تحديد المراكز من 9 إلى 16 في بطولة العالم لشباب الكرة الطائرة المقامة بالبحرين.

وجاءت نتيجة الأشواط : 25/13 25/18 15/25 27/25.

و حقق منتخبنا الوطني لكرة الطائرة تحت 21 عامًا فوزا على منتخب المكسيك بنتيجة 1/3 في بطولة العالم لكرة الطائرة ضمن منافسات تحديد المراكز من 9 إلى 16.

وكان منتخب مصر للطائرة تحت 21 عامًا قد فاز علي أمريكا 1/3 الأسبوع الماضي ضمن أولى مواجهات تحديد المراكز من 9 إلى 16.

وتضم قائمة مصر في بطولة العالم كل من : ياسين محمد - عمر عابد - زياد أسامة - أحمد ياسر - عبد الرحمن محمد - أحمد إبراهيم - عبد الله إبراهيم - حازم أشرف - علي وائل - عمرو أحمد - حمزة الصافي - ياسين أشرف.

تدخل مجلس الإدارة في أختيار قائمة منتخب مصر للشباب

وكانت سيطرت حالة من الاستياء على الجهاز الفني لمنتخب الكرة الطائرة للشباب تحت 21 عاما بقيادة هاني مصيلحي، بسبب تدخلات وائل قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد في اختيار قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم في منافسات بطولة العالم المقبلة.

وكشفت مصادر داخل الجهاز الفني للمنتخب، أن وائل قنديل عضو مجلس الإدارة تدخل من أجل ضم نجله أحمد لقائمة المنتخب رغم وجود أكثر من لاعب في مركزه يفوقه من حيث الجاهزية والمستوى.

وعلمت "فيتو"، أن أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة أبدوا غضبهم واعتراضهم على ما يحدث، في ظل موافقة ومباركة من ياسر قمر رئيس الاتحاد لتدخل العضو المذكور في عمل الجهاز الفني واختيارات اللاعبين.

وسجل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد اعتراضهم على ما يحدث، خوفا من تكرار ما حدث مع المدير الفني السابق جيدو فيرمولين، والذي كشف فور إقالته عن وجود تدخلات في اختيارات اللاعبين للمنتخبات.

وجاءت مبررات الجهاز الفني للمنتخب، أن اللاعب يلعب في مركز 4، وأن هناك لاعبين في هذا المركز طوال القامة ويستحقون التواجد في تشكيل المنتخب، وجاء الحل بتسكين اللاعب في مركز الليبرو وهنا ظهرت أزمة جديدة، وهي تواجد كل من ياسين أشرف ومحمد طارق في هذا المركز.

