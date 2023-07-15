أهمية مشاركة مصر في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي بنيروبي

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مشاركة الرئيس السيسي في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقى بالعاصمة الكينية نيروبي مهمة إذ تأتي في إطار اهتمام السياسة الخارجية المصرية بالتوجه نحو القارة الإفريقية والتي اهتمت بها مصر خلال السنوات الأخيرة.

القارة الإفريقية

وأضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن مصر تُولي اهتمامًا كبيرًا للقارة الإفريقية وترأست الاتحاد الإفريقي وتولت أيضًا رئاسة الكوميسا" التجمع الاقتصادي لدول شرق وجنوب إفريقيا، وتتولى رئاسة الوكالة الافريقية للتنمية "النيباد"، خلال العامين المقبلين.

تدعيم التعاون مع دول القارة الإفريقية

وذكر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هناك اهتمامًا بالقارة الإفريقية وتدعيم التعاون مع دول القارة لمواجهة التحديات الحالية سواء متعلقة بالديون الإفريقية أو الطاقة، أو الغذاء، أو التنمية، أو تحديات أخرى تواجه إفريقيا منها الإرهاب أو الهجرة غير المشروعة، وتدفق المهاجرين نتيجة الصراعات التي تحدث، مشيرًا إلى أن مصر مهتمة بتدعيم التكامل الإفريقي وإيجاد منطقة حرة إفريقية ويتطلب ذلك التشاور مع قادة وزعماء دول إفريقيا.

قمة نيروبي

ولفت بدر الدين، إلى أن هناك قضايا مهمة سيتم طرحها خلال قمة نيروبي بمشاركة مصر منها التعاون المصري الإفريقي لتنمية القارة السمراء وتحقيق التكامل الاقتصادي والتغلب على التحديات التي تواجهها.

السيسي يتوجه لنيروبي

وقد صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتوجه اليوم العاصمة الكينية نيروبي، وذلك للمشاركة في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي.