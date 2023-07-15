قافلة طبية بقرية "حاجر هِو " بنجع حمادي

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بمحافظة قنا، عن إطلاق القافلة الطبية بقرية حاجر هِو التابعة لإدارة نجع حمادي الصحية، وذلك على مدار يومي الأحد والإثنين ١٧,١٦ يوليو الجاري.

وذلك في إطار خطة الدولة "حياة كريمة " لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، وحرصاً من مديرية الشؤن الصحية بقنا على ضرورة وصول الخدمة الطبية المتكاملة المجانية إلى جميع القرى بمراكز محافظة قنا.

وأشار الدكتور راجي أن القافلة تشمل الكثير من التخصصات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كل الفحوصات الطبية اللازمة والتوعية الطبية والتي سوف تقدم بالمجان لجميع المواطنين.