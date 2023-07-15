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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

محمود الليثي يلتقي جمهوره بالساحل الشمالي.. الليلة

المطرب الشعبي محمود
المطرب الشعبي محمود الليثي

يستعد المطرب الشعبي محمود الليثي، لاحياء حفلاً غنائياً في الساحل الشمالي، مساء اليوم، السبت.

من المقرر أن يقدم المطرب الشعبي محمود الليثي، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغنياته، التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره على خشبة المسرح.


آخر أعمال المطرب الشعبي محمود الليثي

وكان طرح المطرب الشعبي محمود الليثي، مؤخرًا أحدث أغنياته بعنوان "ماتعتبونيش"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، كلماته وألحانه، وتوزيع باسم منير.

وجاءت كلمات الاغنية كالأتي: “ما تعبتبونيش.. مين أنت مين قول لنا وأحكي حكايتنا معاك، وكنت إيه قبلنا وقبل ما قابلناك، مين أنت مين قلنا وكنت إيه قبلنا قبل ما قابلنك، خنت عيشنا وملحنا قبل ما قابلناك، ما تعتبونيش خلاص زهقت، لو الشيطان وزكم براحتكم عيشوا معاه وشوفوا إيه في مخكم وأنا ونصيبي وياه، ناري ونار غلبي.. طيب مين وقف جمبي ما تعبونيش خلاص زهقت، من ندل إيه مستني منه هتاخد إيه ده اللي شبع من جوعة ما يتعتبش عليه، بفلوسنا نضفناكم قبلينا كنتم إيه ما تعبتونيش خلاص زهقت”.

 

معلومات عن المطرب الشعبي محمود الليثي

 بدأ مسيرته الفنية في عام 2004 عبر أول ألبوم إنتاج عصفورين هاي ميوزك، ثم أطلق ثاني ألبوم له في 2005 باسم “يا رب”، وفي 2015 حاز علي جائزة أفضل مطرب شعبي في مصر.

                      

ولد محمود سمير الليثي الديب، بمدينة الإسكندرية، التحق بكلية الهندسة بناء على رغبة والده، إلا أنه أتجه إلى طريق الغناء.

 

 وهو مطرب شعبي مصري، شارك في عدة أفلام سينمائية بالغناء وأحياناً التمثيل، وله أيضاً 5 ألبومات غنائية، وتم اختياره كأفضل مطرب شعبي في حفل الميما عام 2015.

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