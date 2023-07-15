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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

قطار كابيتانو مصر يصل أسوان في ثاني محطات الموسم الثاني للمشروع

بوابة الوفد الإلكترونية

انطلقت، اليوم،  اختبارات الموسم الثاني من المشروع الأكبر في مجال اكتشاف المواهب الكروية (كابيتانو مصر) والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية بمحافظة اسوان بملاعب جامعة أسوان .

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وصل عدد الراغبين في خوض الإختبارات بمحافظة أسوان عن طريق الرابط الإلكتروني إلي ٤٠٠٠ لاعب من مواليد ٢٠٠٩ ، وتقام الإختبارات علي يومين ١٥و ١٦ يوليو الجاري.


يستهدف مشروع كابيتانو مصر اكتشاف افضل المواهب الناشئة في رياضة كرة القدم بكافة محافظات الجمهورية لتقديم أجيال جديدة من المواهب إلي المنتخبات الوطنية والأندية المصرية والعالمية.


ويشرف علي تنفيذ الإختبارات وعمليات الانتقاء الخاصة بالمشروع  اللجنة العلمية والفنية لمشروع كابيتانو مصر برئاسة الدكتور كمال درويش والدكتور محمود سعد والكابتن محسن عبدالمسيح، والكابتن اسامه سطوحي ، وفريق عمل كابيتانو مصر من وزارة الشباب والرياضة  بالإضافة الي لفيف من المدربين واللاعبين القدامي، ومديريات الشباب والرياضية ولأمن والصحة والسكان بالمحافظة.

 

وخلال الاسابيع الماضية تم الإعلان عند موعد وتوقيت اختبارات الموسم الثاني من كابيتانو مصر لمواليد ٢٠٠٩ 
🌟اختبارات كابيتانو مصر  الموسم الثاني مواليد ٢٠٠٩ :-

١- سوهاج (١٢و ١٣ / ٧ / ٢٠٢٣ ) مركز شباب مدينة سوهاج

٢- اسوان ( ١٥ و ١٦ / ٧ / ٢٠٢٣ ) ملاعب جامعة  اسوان

٣- المنيا ( ١٩ و ٢٠ / ٧ / ٢٠٢٣ ) النادي الرياضي بالمنيا الجديدة

٤- بورسعيد ( ٢٤ و ٢٥ / ٧ / ٢٠٢٣ ) المدينة الرياضية ببورسعيد

٥- البحيرة ( ٣٠ و ٣١ / ٧ / ٢٠٢٣ ) مركز شباب الحرية بمدينة دمنهور

٦- المنوفية ( ٥ و ٦ / ٨ / ٢٠٢٣ ) نادي الجمهورية بشبين الكوم

٧- الغربية ( ٩ و ١٠ / ٨ / ٢٠٢٣ ) نادي بلدية المحلة

٨ - القاهرة الكبري ( ١٣ و ١٤ / ٨ / ٢٠٢٣ ) مركز شباب الجزيرة

🌟اشتراطات اجراء الاختبارات كابيتانو مصر  الموسم الثاني :

١- ان يكون المتقدم للاختبارات مواليد 2009 ( 14 سنة ) الحضور بصورة شهادة الميلاد .

٢-  ان لا يكون مسجل باى نادى او هيئة رياضية

٣- حضور الاختبارات بزى رياضى ( شورت - تيشيرت – حذاء رياضى )

٤- التسجيل من خلال الاستمارة بالرابط الالكترونى 
https://www.emys.app/sport/capitano2/
٥- الالتزام بالبرنامج الزمنى والمواعيد المحددة لكل محافظة

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