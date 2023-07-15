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السبت 15 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الإسكان ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان محطة تحلية "اليسر" بطاقة 80 ألف م3 يوميًا

وزير الإسكان ومحافظ
وزير الإسكان ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان محطة تحلية "اليسر"

عقب تفقدهما مشروع تطوير طريق المطار، تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، يرافقهما مسئولو الوزارة، والمحافظة، محطة تحلية مياه البحر (اليسر)، بطاقة إجمالية للمحطة 80 ألف م3/يوم، والتي مولت تنفيذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، التابعة لوزارة الإسكان، ونفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتعاون مع كبري الشركات العالمية والمحلية المتخصصة فى مجال التحلية.

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وزير الإسكان ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان أكبر محطة تحلية مياه بالغردقة

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وزير الإسكان يصل مدينة الغردقة لتفقد عدد من مشروعات الطرق والمرافق

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وزير الإسكان يتفقد اليوم عددًا من المشروعات بمدينة الغردقة

مشروع توسعات محطة تحلية مياه البحر

وتجول وزير الإسكان ومحافظ البحر الأحمر بمشروع توسعات محطة تحلية مياه البحر (اليسر) لتفقد مكونات المحطة المختلفة (المعمل – نظام التحلية – مركز التحكم – غيرها)، واستمعا لشرح تفصيلى من القائمين على تشغيل المحطة عن آلية العمل بكل جزء منها، وتابع الوزير مع رئيس شركة مياه البحر الأحمر، موقف تنفيذ الخطة المُعدة لإحلال الأغشية، والجارى توريدها وتركيبها، ومن المقرر الانتهاء منها فى شهر أغسطس المقبل.

وشدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة تنفيذ عمليات التشغيل والصيانة وإحلال الأغشية بأعلى كفاءة، وطبقاً للمعايير العالمية المتبعة فى مجال التحلية، للحفاظ على الطاقة الإنتاجية للمحطة، وتلبية الاحتياجات المتزايدة على مياه الشرب، لسكان ومرتادي مدينة الغردقة، وخاصة فى فصل الصيف.

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الجريدة الورقية