وزير الإسكان ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان أكبر محطة تحلية مياه بالغردقة

تفقد اللواء عمرو حنفى والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة صباح اليوم السبت، محطة تحلية مياه اليسر بمدينة الغردقة والتى تعد من أكبر محطات تحلية مياه البحر على مستوى مصر.

رافق وزير الإسكان خلال الجولة المهندس ممدوح رسلان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وقيادات وزارة الإسكان وقيادات محافظات البحر الأحمر.

وبدأ الوزير جولته لتفقد المعمل الكيمائي وغرفة التحكم التكنولوجي داخل المحطة واستمع من المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر لمكونات المحافظة وطاقتها.

كما استمع إلى كيفية إدارة المحطة من خلال غرفة التحكم الآلى.

حيث تم افتتاح تلك المحطة فى عام 2018 والتى تكلف إنشاؤها قرابة المليار جنيه بطاقة إنتاجية 80 ألف م3 من المياه يوميًا، لتكون أكبر محطة تحلية فى مصر.

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ المحطة على أعلى مستوى، طبقا للمواصفات العالمية لمحطات تحلية مياه البحر، وتتم على 3 مراحل، ويتم التخلص من جزيئات المياه المالحة بإلقائها فى البحر، ويتم توزيعها على بقعة واسعة، حتى لا تعود للمحطة مرة أخرى أثناء مرحلة التعبئة.

وكان المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد وصل صباح اليوم السبت الى مدينة الغردقة لتفقد بعض المشروعات التابعة لوزارة الإسكان وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، يرافقه خلال الزيارة المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه.

الجولة

الجولة

الجولة