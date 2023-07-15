وزير الإسكان يتفقد اليوم عددًا من المشروعات بمدينة الغردقة

يصل الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان و المجتمعات العمرانية الجديدة الى مدينة الغردقة صباح اليوم السبت لتفقد بعض المشروعات التابعة لوزارة الإسكان وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر

يرافقه خلال الزيارة المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

ويعقد الوزير اجتماعا بديوان عام محافظة البحر الاحمر فى العاشرة والنصف، ثم يتفقد بعد ذلك محطة المعالجة الثلاثية غرب مدينة الغردقة، ثم المجزر الآلى الجديد بمدينة الغردقة .

و يقوم بجولة تفقدية لمحطة اليسر لتحلية المياه بوسط مدينة الغردقة ويرافقه خلال الزيارة بالمحطة المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه الشرب و الصرف الصحى بالبحر الأحمر

ويتفقد شاطئ وكورنيش منتجع العائلات 3 "ميريت قديما بعد عملية تطويره.