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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

280 وظيفة شاغرة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان

صندوق مكافحة وعلاج
صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي عن حاجته لشغل عدد 280 وظيفة بنظام عقود العمل محددة المدة مع إحدى المؤسسات الأهلية.

أماكن وظائف صندوق مكافحة الإدمان 


بمراكز العزيمة  لعلاج الإدمان الجديدة  وذلك بالمحافظات الآتية  "الشرقية – دمياط – سوهاج – أسوان ".

لمزيد من التفاصيل عن الوظائف المتاحة وشروط التقديم الدخول على لينك موقع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وإرسال السيرة الذاتية:

http://drugcontrol.org.eg/AdsPapers/Details/2
رابط التقديم على وظائف صندوق مكافحة الإدمان 

• يتم التقديم وإرسال السيرة الذاتية على : http://www.drugcontrol.org.eg/WorkAds/Create أو على البريد الإلكتروني التالى: ([email protected]).

يتم إرسال السيرة الذاتية موضح بها الوظيفة المتقدم إليها بنسخة PDF باللغة العربية فقط ،وسيتم الاتصال لمستوفي الشروط لتحديد موعد المقابلة الشخصية ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية وفى حالة التساوي الأولوية للأعلى تقديراً.

ويكون آخر موعد للتقديم يوم 10/8/2023.

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