عاجل
وظائف خالية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.. اعرف الشروط Pakistan.. مقتل جنود باكستانيين يلوح بأزمة جديدة مع الشقيقة أفغانستان
السبت 15 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

قصر المقر.. جوهرة تتربع أعلى قمة جبل.. فما قصته؟

قصر المقر
قصر المقر

 أثارت مجموعة من الصور تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقصر المقر، والمعروف أيضًا بقصر الحضارات، فضول الجميع لمعرفة حكاية هذا القصر، الذي يتربع على قمم جبال السروات بمدينة النّماص في المملكة العربية السعودية.

txt

3 سنوات على تطوير قصر البارون.. تاريخ مصر الجديدة فى بناء فريد من نوعه

txt

متسلق جبال ثمانيني يحلم بتحطيم الأرقام القياسية الصعبة.. فيديو

 يُعد قصر المقر، أو قصر الحضارات، من أجمل مباني المنطقة، وهو ما شجّع أحد صناع المحتوى على توثيق القصر، وتسليط الضّوء على تفاصيله المعماريّة عند زيارته، للمرة الأولى، حيث يحتوي القصر على سبع قبب تمثل قارات العالم، إضافة لتزيّنه بالزخارف المعمارية الأندلسية، والنقوش العربية، والزخارف الإسلامية النباتية.

قصر المقر:

 كما أن قصر المقر عبارة عن قرية تراثية تحمل آلاف المخطوطات والقطع التراثية، التي تعود لمئات السنين، كما يحمل هذا القصر آلاف الزخارف الإسلامية، ويوجد بساحة القصر من الخلف شقق واستراحات لخدمة الزوار القادمين من مناطق بعيدة تطل على تهامة، وأيضًا يوجد به حديقة حيوانات واستراحة للزوار.

قصر المقر من الداخل

تصميم قصر المقر:

 صمم قصر المقر بطريقة تسمح للشمس بأن تدور حوله دورة كاملة على امتداد نوافذ القصر المتعددة، ولعل أهم ما يميز القصر، القباب السبع، التي تمثل قارات العالم السبع، وهناك أكثر من 365 عمودًا داخل القصر، ممثلةً عدد أيام السنة، تتشبع حيطانها بالحضارة الأموية والعباسية لتشكل حزامًا متناسقًا.

 وأشار أحد صُناع المحتوى إلى أن التصميم الفريد للقصر وتاريخه الغني من أكثر ما يميز هذا المكان، ويشجع الأشخاص على زيارته وتوثيقه بعدسة الكاميرا، إضافة إلى موقعه المعماري المذهل الذي سيُدهش الزوار.

 جدير بالذكر أن جبال السروات هي سلسلة جبلية داخل شبه جزيرة العرب، وفي السعودية تحديدًا، وتشكلت بسبب تصدع في البحر الأحمر، وترتفع كلما اتجهنا جنوبًا، وأعلى قمة فيها هي قمة جبل النبي شعيب، الواقع في صنعاء اليمن، من الجهة الغربية، حيث يبلغ ارتفاعها 3666 مترًا عن سطح البحر.

مواد متعلقة

3 سنوات على تطوير قصر البارون.. تاريخ مصر الجديدة فى بناء فريد من نوعه

أصبع مقطوع في قصر الإليزية.. هدية لماكرون قبل العيد الوطني

ملك بريطانيا يستقبل بايدن في قصر ويندسور (شاهد)

افتتاح متحف الزعفرانة ومحطات فى تاريخ القصر

عمره 700 عام.. مواصفات كرسي التتويج الذي يجلس عليه تشارلز الثالث اليوم

تعرف على جدول فعاليات حفل تتويج الملك تشارلز الثالث
الجريدة الورقية