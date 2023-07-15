قصر المقر.. جوهرة تتربع أعلى قمة جبل.. فما قصته؟

أثارت مجموعة من الصور تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقصر المقر، والمعروف أيضًا بقصر الحضارات، فضول الجميع لمعرفة حكاية هذا القصر، الذي يتربع على قمم جبال السروات بمدينة النّماص في المملكة العربية السعودية.

يُعد قصر المقر، أو قصر الحضارات، من أجمل مباني المنطقة، وهو ما شجّع أحد صناع المحتوى على توثيق القصر، وتسليط الضّوء على تفاصيله المعماريّة عند زيارته، للمرة الأولى، حيث يحتوي القصر على سبع قبب تمثل قارات العالم، إضافة لتزيّنه بالزخارف المعمارية الأندلسية، والنقوش العربية، والزخارف الإسلامية النباتية.

قصر المقر:

كما أن قصر المقر عبارة عن قرية تراثية تحمل آلاف المخطوطات والقطع التراثية، التي تعود لمئات السنين، كما يحمل هذا القصر آلاف الزخارف الإسلامية، ويوجد بساحة القصر من الخلف شقق واستراحات لخدمة الزوار القادمين من مناطق بعيدة تطل على تهامة، وأيضًا يوجد به حديقة حيوانات واستراحة للزوار.

قصر المقر من الداخل

تصميم قصر المقر:

صمم قصر المقر بطريقة تسمح للشمس بأن تدور حوله دورة كاملة على امتداد نوافذ القصر المتعددة، ولعل أهم ما يميز القصر، القباب السبع، التي تمثل قارات العالم السبع، وهناك أكثر من 365 عمودًا داخل القصر، ممثلةً عدد أيام السنة، تتشبع حيطانها بالحضارة الأموية والعباسية لتشكل حزامًا متناسقًا.

وأشار أحد صُناع المحتوى إلى أن التصميم الفريد للقصر وتاريخه الغني من أكثر ما يميز هذا المكان، ويشجع الأشخاص على زيارته وتوثيقه بعدسة الكاميرا، إضافة إلى موقعه المعماري المذهل الذي سيُدهش الزوار.

جدير بالذكر أن جبال السروات هي سلسلة جبلية داخل شبه جزيرة العرب، وفي السعودية تحديدًا، وتشكلت بسبب تصدع في البحر الأحمر، وترتفع كلما اتجهنا جنوبًا، وأعلى قمة فيها هي قمة جبل النبي شعيب، الواقع في صنعاء اليمن، من الجهة الغربية، حيث يبلغ ارتفاعها 3666 مترًا عن سطح البحر.