نظام جديد.. أسعار باقات التليفون الأرضي 2023

في إطار توحيد نظام الدفع ونقل جميع الخدمات إلى النظام الحديث للشركة لتقديم خدمات كفء للعملاء، بدأت الشركة المصرية للاتصالات لتحويل بعض عملاء التليفون الأرضي، إلى نظام الدفع المسبق وهو نظام يستطيع من خلاله المستخدمين شحن الرصيد مقدمًا، وهو ما يعرف بباقات الخط الأرضي.

اقرأ أيضًا..

وباقات التليفون الأرضي هو نظام جديد يمكن لعملاء الخطوط الأرضية من خلاله شحن الرصيد مقدمًا ومتابعة الاستهلاك والاستعلام عن قيمة الرصيد، وفي هذا النظام يتم إرسال رسالة نصية على رقم العميل عند أتخاذ أي إجراء على الخط الأرضي، وفي حالة نفاذ الرصيد لن يستطيع العميل إجراء أي مكالمات إلا بعد الشحن.

وتختلف أسعار باقات التليفون الأرضي 2023، وفق مميزات كل باقة، وفيما يلي نرصد أسعار باقات التليفون الأرضي:

باقة WE أرضي 20: تتيح الشركة للعملاء من خلال باقة We أرضي 20 عدد 120 دقيقة أرضي لشبكة وي إضافة إلى إظهار رقم الطالب، وتعد تلك هي الباقة الأساسية للخط الأرضي المنزلى.

باقة We أرضي 35: تتيح الشركة المصرية للاتصالات للمواطنين باقة We أرضي 35 جنيها، تمنح 2500 دقيقة أرضي وشبكة WE، بالإضافة إلى 1000 دقيقة لجميع المحافظات، وتتيح للعميل استخدام خدمة إظهار الرقم الأرضي.

عند الاشتراك في باقة WEأرضي 35 تتاح خدمة الاتصال بـ WEموبايل طبقا للإمكانية الفنية، وبالنسبة لعملاء WE موبايل المحولين بنفس أرقامهم من شبكات أخرى يمكنهم الاستفادة من مزايا باقة WEأرضي من خلال إتاحة خدمة الموبايل لجميع الشبكات.

باقة We أرضي 65: وتتيح باقة We أرضي 65 للعملاء فرصة الحصول على دقائق أرضي بلا حدود، إضافة إلى 250 دقيقة للشبكات الأخرى مع الحصول على خدمة إظهار الرقم، ويتم دفع مبلغ 65 جنيها شهريا، وعند الاشتراك في باقة WE أرضي 65 سيتم إتاحة خدمة الموبايل لجميع الشبكات.

ويذكر أن قيمة الاشتراك الشهري للباقات غير شامل الضريبة، تتيح الباقات للعملاء خدمة التتبع والتي تمكنهم من تحويل مكالماتهم الأرضي إلى أي خط أرضي أو WE موبايل، تتيح للعملاء خدمة إظهار رقم الطالب التي تتيح للعملاء معرفة رقم المتصل.

دقائق الباقة يجري استهلاكها خلال نفس الشهر ولا يجري ترحيلها للشهر التالي، تطبق سياسة الإستخدام العادل لباقتي WE أرضي 35 و65 جنيها، (2500 دقيقة محلي أو لـWE موبايل + 1000 دقيقة محافظات)، الدقائق الزائدة عن محتوى الباقة يجري احتسابها بالتعريفة العادية وتضاف قيمتها على الفاتورة التالية للعميل.