ارتفاع شديد في درجات الحرارة.. طقس اليوم السبت

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم السبت، حيث أن هناك ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، حار على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

ويشهد طقس اليوم نشاط رياح على كافة المناطق، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس اليوم السبت :

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة.

الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة.

مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة.

سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.

قنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة.

أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة .