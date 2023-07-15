إسراء العبيدي تطلب الطلاق بعد تعرضها للضرب

أثارت الفنانة والإعلامية العراقية إسراء العبيدي الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مانشرت صور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماع"سناب شات" وأعلنت عن تعرضها لإيذاء جسدي متكرر من قبل زوجها السيد أحمد إياد التميمي، وصل إلى حد الخطر على حياتها.

ونشرت الفنانة الإعلامية إسراء العبيدي صورة لكدمة على ذراعها من داخل المستشفى بعد تعرضها للضرب من قبل زوجها، وكتبت العبيدي على حسابها في “سناب شات” أنها تريد الطلاق ومستعدة للتنازل عن جميع حقوقها مقابل الحصول على حريتها وسلامتها، مشيرة إلي أنها قد اتخذت الإجراءات القانونية ضد زوجها، مؤكدة أنها في حالة جيدة حاليا.

نبذة عن إسراء العبيدي

من هي إسراء العبيدي تعتبر اسراء العبيدي، إحدى السيدات التي لها شهرة واسعة في دولة العراق وفي العالم الخليجي .

حيث أن إسراء العبيدي تعمل إعلامية وكاتبة في آٍن واحد، الاسم الكامل إسراء إبراهيم صالح العبيدي من مواليد عام 1991 وتبلغ من العمر ثالثين عام .

حاصلت إسراء العبيدي على بكالوريوس في علوم رياضيات ، كما شاركت في العمل كمديرة تحرير في مجلة طالبية LAVA،وشاركت أيضا في إعطاء محاضرة في الحديث عن حقوق المرأة.

تزوجت الفنانة المشهورة إسراء العبيدي من السيد أحمد إياد التميمي، وقد شاركت إسراء العبيدي عدد من الصور لها على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: “ وأخيًرا ص

وقد قيل أن قيمة المهر لها وصل إلى 250 مليون، هذا وقد شاركت إسراء العبيدي مقطع فيديو لها من التحضيرات على السناب شات، مظهرة فيه الفرحة الشديدة

ونشرت إسراء العبيدي صورها من جزر المالديف وقت قضاء شهر العسل مع زوجها.

أعمالها

ومن أبرز أعمالها الفنية مسلسل "فايروس" حيث حققت النجمة إسراء العبيدي العام الماضي نجاحاً جماهيرياً واسعاً من خلال مسلسل " فايروس" الذي خاضت بطولته إلى جانب نخبة من النجوم الشباب، نذكر منهم:"أحمد نسيم، زيد الملاك، زمن الربيعي، كاظم عباس، شروق الحسن، رغد خاتون، رضاب أحمد، أحمد المطيري، أساور عزت، أحمد رعد، محمد هاشم".

والجدير بـ الذكر أن مسلسل "فايروس" من تأليف الكاتب العراقي الشهير أحمد هاتف ومن إخراج جمال عبد جاسم.