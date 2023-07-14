أزمة بيرين سات بطلة "العشق الممنوع" .. ظهور بكرسى متحرك يثير الجدل

انتشر مقطع فيديو للممثلة التركية "بيرين سات" والمشهورة في العالم العربي بشخصية سمردورها في مسلسل "العشق الممنوع" عبر صفحات السوشيال ميديا، وهي جالسة على كرسي متحرك، بينما يقوم أحد العاملين بدفعها في أحد المطارات.

كانت بيرين سات تبتسم لعدسات الكاميرات وهي تلاحقها من أجل تصويرها، وحينما سألها أحدهم عن سبب جلوسها على الكرسي، ردت قائلة: "لقد لويت كاحلي، أنا بخير".

من ناحيته كان زوجها المغني التركي كينان دوغلو وحراسها الشخصيون يحاولون منع الصحافة من الاقتراب والتقاط الصور لبيرين.

بنذة عن بيرين سات

بيرين سات ممثلة تركية ولدت في أنقرة عام 1984، ودرست التجارة في جامعة بيلكين.

وبدأت مشاركتها في الأعمال الدرامية منذ عام 2004 عندما لعبت دور نرمين في مسلسل "نعم هناك حب الموت".

يُذكر أن بيرين سات كانت قد تحدثت مؤخرًا عن فكرة عمل الفيلم السينمائي Bihterالمقتبس عن مسلسلها الشهير العشق الممنوع الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بين عامي 2008 و2010.

موضحة أن الفيلم سيكون مختلفًا كثيرًا عن مسلسل العشق الممنوع، مؤكدةً على دعمها للنجوم الجدد.

تفاصيل مسلسل العشق الممنوع

العشق الممنوع هو مسلسل تلفزيوني تركي ميلودرامي رومنسي اجتماعي مقتبس من رواية تركية شهيرة بنفس الاسم للكاتب هاليد زيا اوشا كليجيل كتبت ما بين عامي 1899 و1900، وقد تم تصوير الرواية كمسلسل لأول مرة عام 1970 بالأبيض والأسود في 6 حلقات فقط.

لتتم إعادة تصويرها عام 2008 بميزانية ضخمة وقد حقق المسلسل نجاحاً جماهريا ونقدياً ساحقاً حاصدا عشرات الجوائز أبرزها أفضل مسلسل درامي في العالم لعام 2009، وأرباحاً ضخمة من خلال توزيعه ودبلجته لأكثر من 12 لغة.

يعتبر المسلسل أحد أشهر المسلسلات التركية في العالم العربي بسبب قصته ومشاهده الجريئة التي تسببت في دعاوى قضائية.

ملخص المسلسل

يقرر رجل الأعمال عدنان بك زياكيل الزواج بعد مرور 11 سنة على وفاة زوجته الأولى وأم ولديه نهال ومراد من سمر يوري أوغلو شابة حسناء من عائلة مرموقة تصغره في السن.

لتنتقل بعدها للعيش معه في قصره حيث يعيش قريب عدنان الشاب الوسيم مهند ومربية أولاده الآنسة لميس وبعض الخدم.

وتتصارع الأحداث بين إفلاس، وكراهية، وإجهاض، تنشأ خلالها علاقة محرمة بين سمر ومهند تعصف بالأسرة.

أبطال العمل

بيرين سات في دور سمر زياكيل ،كيفانتش تاتليتوغ في دور مهند خازندارهازل كايا في دور نهال زياكيل، سلجوق يونتام في دور عدنان زياكيل نيباهات جيري في دور فيروز يوري اوغلو.