النوبة القلبية.. أعراض مفاجئة وعسر الهضم أبرزها

احتشاء عضلة القلب (يُطلق عليه عادةً النوبة القلبية) هو حالة خطيرة للغاية تحدث بسبب نقص تدفق الدم إلى عضلة القلب، يمكن أن يحدث نقص تدفق الدم بسبب العديد من العوامل المختلفة ولكنه يرتبط عادةً بانسداد في واحد أو أكثر من شرايين القلب، وبدون تدفق الدم ، ستبدأ عضلة القلب المصابة في الموت.

وإذا لم تتم استعادة تدفق الدم بسرعة ، فقد تتسبب النوبة القلبية في تلف دائم للقلب والوفاة.

ما هي أعراض النوبة القلبية؟

يمكن أن يكون للنوبات القلبية عدد من الأعراض ، بعضها أكثر شيوعًا من البعض الآخر ومن المحتمل أن يكون لدى الرجال والأشخاص الذين تم تحديدهم عند الولادة (AMAB) أعراض نوبة قلبية مختلفة عن النساء والأشخاص المعينين عند الولادة (AFAB).

تشمل أعراض النوبة القلبية التي يصفها الناس في أغلب الأحيان ما يلي:

ألم في الصدر (الذبحة الصدرية). يمكن أن يكون هذا خفيفًا ويشعر بعدم الراحة أو الثقل ، أو يمكن أن يكون شديدًا ويشعر بألم ساحق. قد يبدأ في صدرك وينتشر (أو ينتشر) إلى مناطق أخرى مثل ذراعك الأيسر (أو كلتا الذراعين) والكتف والرقبة والفك والظهر أو أسفل نحو الخصر.

ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس.

تعب.

اضطرابات النوم (الأرق).

الغثيان أو عدم الراحة في المعدة.

عسر الهضم أو الحموضة المعوية.

خفقان القلب.

القلق.

التعرق.

الشعور بالدوار أو الدوار أو الإغماء.