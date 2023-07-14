بولندا تُناشد المفوضية الأوروبية بحظر استيراد توت العليق والفراولة من أوكرانيا

ناشدت "بولندا" المفوضية الأوروبية بحظر استيراد ثمار توت العليق والفراولة المجمدة من "أوكرانيا" بحِجة حماية السوق المحلية للبلاد، حسبما أفاد بيان وزير الزراعة البولندي، "روبرت تيليوس".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة، قال الوزير تيليوس في بيان لمكتبه الصحفي: "في عام 2022 وفي الأشهر الأولى من عام 2023، زادت واردات الفراولة الأوكرانية والتوت المجمد إلى بولندا بشكل كبير. وهذا ما يخلق صعوبات كبيرة للمنتجين البولنديين ويزعزع استقرار السوق بشكل خطير".

التوت والفراولة المُجمدة:

وأضاف البيان: "قررت بولندا التقدم بطلب إلى المفوض التجاري بالاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس لإدراج التوت والفراولة المجمدة في قائمة السلع المشمولة بما يسمى بالإجراءات الوقائية، أي فرض حظر على استيرادها من أوكرانيا".

وأكدت الوزارة أنه يتوجب تقديم خطاب بهذا الشأن إلى المفوضية الأوروبية في المستقبل القريب.

يُشار إلى أنه في نهاية مارس الماضي، توجّه رؤساء حكومات عدد من دول الاتحاد الأوروبي إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يطالبونها بالتدخل في الأزمة الناجمة عن تدفق الحبوب من أوكرانيا.

كما أشارت الرسالة الموجهة من رؤساء وزراء بولندا وهنغاريا ورومانيا وبلغاريا وسلوفاكيا إلى أن "المشاكل مرتبطة بالزيادة الكبيرة في واردات المنتجات الأوكرانية إلى أسواق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وخاصة تلك المتاخمة لأوكرانيا أو المجاورة لها".

وتابعت الرسالة: "وعلى وجه الخصوص، النمو غير المسبوق لواردات الحبوب وبذور الزيوت والبيض والدواجن والسكر وعصير التفاح والتوت والتفاح والدقيق والعسل والمعكرونة".