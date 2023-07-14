صندوق تحيا مصر.. 9 سنوات من التنمية العمرانية الشاملة | انفوجراف

على مدار 9 سنوات من العمل المتواصل استطاع صندوق تحيا مصر المساهمة في توفير سكن آمن كريم لملايين المصريين، والعمل على إعادة إعمار القرى والنجوع الأكثر احتياجًا في أنحاء جمهورية مصر العربية.

بشائر الخير

ساهم صندوق تحيا مصر من خلال محور التنمية العمرانية في مدن بشائر الخير، حيث تم إنشاء وحدات سكنية بديلة لقاطني المناطق العشوائية بالإسكندرية، فتم إنشاء 29469 وحدة سكنية بالمرافق والخدمات.

رفع كفاءة المدن المتدهورة بالقرى

عمل صندوق تحيا مصر على تطوير ورفع كفاءة المنازل المتدهورة بالقرى الأكثر فقرا على مستوى الجمهورية، والتي ضمت 348 قرية و11279 منزل.

تنمية نصر النوبة ومراكز أسوان

نفذ صندوق تحيا مصر خطة شاملة تتضمن 14 مشروعا في شتى المجالات لتنمية نصر النوبة ومراكز أسوان، استهدفت 400000 مستفيد.

تطوير صعيد مصر

قام الصندوق بدعم وتطوير صعيد مصر في 10 قرى من القرى الأكثر احتياجا، تضمنت 3 مدارس و10 مكاتب بريد، و7 مراكز شباب.

إنشاء مركز حضانات وتطوير محضن أبو الريش

تم إنشاء مركز حضانات للأطفال بالأقصر في مستشفى الأقصر العام، ضم 20 حضانة، وأيضا تطوير وتجهيز محضن مستشفى أبو الريش للأطفال المبتسرين بإجمالي 22 حضانة.

إنشاء المدينة الشبابية بالأسمرات

تم إنشاء المدينة الشبابية. بحي الأسمرات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، شملت 10 ملاعب متنوعة و3 حمامات سباحة.

فرش وتأثيث الوحدات السكنية

تم تجهيز الوحدات السكنية لتسكين الأسر المنقولة من المناطق العشوائية الخطرة، بإجمال 18000 وحدة سكنية.

كما تم تطوير منازل محور روض الفرج، وإنشاء 71 محلا تجاريًا بالوادي الجديد بالواحات الخارجة والداخلة، والمساهمة في إنشاء وتجهيز مبنى جديد بكلية حاسبات ومعلومات، وتطوير ورفع الكفاءة الطبية لمستشفى الإسماعيلية، وتطوير ورفع كفاءة قسم الرمد بمستشفى القصر العيني، وفي مشروع التنمية المستدامة بقرية سيدي عبد الرحمن، حيث تم إنشاء أول مجمع خدمات نموذجي حكومي واجتماعي وإنشاء مدينة شبابية رياضية وإنشاء 4 مدارس حكومية وإنشاء وحدة طب الأسرة ورفع كفاءة الطرق الداخلية.

مدينة تحيا مصر

تم إنشاء وحدات سكنية في مدينة تحيا مصر بالأسمرات بديلة لقاطني المناطق العشوائية بالقاهرة لصالح 80000 مواطن بإجمالي 18267 وحدة سكنية.

تطوير منطقة العسال

تم تطوير منطقة العسال بحي شبرا من خلال خطة ارتقاء عمراني تم فيه إنشاء 775 وحدة سكنية، و89 وحدة تجارية.

مشروعات تنمية سيناء

تم المشاركة في رفع كفاءة البنية التحتية في مناطق مثلث العريش ورفح والشيخ زويد.

تنمية متكاملة بسوهاج

تم تنفيذ مخطط التنمية الشاملة لقرى محافظة سوهاج، في مناطق الشيخ زين الدين، عرب بخواج، السوائم.