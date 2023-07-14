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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مبادئ الحوار الإجتماعي.. ندوة لوزارة العمل والمنظمة الدولية في دمياط

ندوة مبادئ الحوار
ندوة مبادئ الحوار الإجتماعي

عززت وزارة العمل، مبادئ الحوار الإجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية خاصة بين ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، وذلك في محافظة دمياط. 

 مبادئ الحوار الإجتماعي في دمياط

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وقالت وزارة العمل، إن الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالوزارة، وتنسيقاً مع مكتب منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بالقاهرة نظمت ندوة بشأن "مبادئ الحوار الإجتماعي" بين طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل للتوعية بثقافة العمل والتنمية، في إطار مشروع "وظائف لائقة لشباب مصر- معاً لمواجهة التحدي في دمياط"، بدعم من شركة ميثانيكس مصر. 

ندوة مبادئ الحوار الإجتماعي
ندوة مبادئ الحوار الإجتماعي
ندوة مبادئ الحوار الإجتماعي
ندوة مبادئ الحوار الإجتماعي

وأوضحت أمال عبد الموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، أن الندوة تناولت سُبل التعاون والتنسيق للتوعية بتعزيز بيئة العمل من حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، ودور "الوزارة" في التفتيش على الإلتزام كافة الأطراف بتطبيق القوانين والتشريعات ذات الصلة وتوافقها مع المعايير الدولية والدستور المصري. 

ندوة مبادئ الحوار الإجتماعي

وأضافت أن الندوة تطرقت إلى التأكيد على إلتزام الدوة المصرية بالحقوق والحريات النقابية، واستعرضت شروط السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، وشارك في الندوة 55 صاحب عمل من شركات محافظة دمياط ،وكذلك ممثلون عن النقابات العمالية بالمحافظة.

ندوة مبادئ الحوار الإجتماعي
ندوة مبادئ الحوار الإجتماعي
ندوة مبادئ الحوار الإجتماعي
ندوة مبادئ الحوار الإجتماعي

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