وزارة العمل تطرح 2548 وظيفة لشباب القليوبية

أعلنت وزارة العمل، عن تنظيم ملتقى توظيف في محافظة القليوبية صباح يوم السبت الموافق 29 يوليو 2023 الجاري، بمقر المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة، وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء عبد الحمدي الهجان محافظ القليوبية.

وقالت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية، إن الملتقى تنظمه المديرية بمقر المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب وتوفير فرص عمل لائقة لهم، وفي إطار استراتيجية القيادة السياسية للحد من معدلات البطالة.

فرص عمل

وأوضحت مدير المديرية، أن الملتقى يوفر 2548 فرصة عمل من خلال 74 شركة قطاع خاص في مختلف المجالات، لافتة إلى أنه على من يرغب في التقديم للالتحاق بالوظائف المتاحة بالملتقى تسجيل بياناته خلال الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4En-Mu9vOxjb9zA-DvJbVKoZTFqgMUJzyOM62IirTlIYf1Q/formResponse