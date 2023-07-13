عاجل
عاجل .. انطلاق قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك "كُل ونام".. أحدث فكرة لمطعم منسف في الأردن المؤبد لسائق أنهي حياة مالك محل بليستشين بسبب تعليق على فيسبوك
الخميس 13 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة العمل تطرح 2548 وظيفة لشباب القليوبية

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل، عن تنظيم ملتقى توظيف في محافظة القليوبية صباح يوم السبت الموافق 29 يوليو 2023  الجاري، بمقر المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة، وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء عبد الحمدي الهجان محافظ القليوبية.

وقالت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية، إن الملتقى تنظمه المديرية بمقر المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب وتوفير فرص عمل لائقة لهم، وفي إطار استراتيجية القيادة السياسية للحد من معدلات البطالة. 

فرص عمل 

وأوضحت مدير المديرية، أن الملتقى  يوفر 2548 فرصة عمل من خلال 74 شركة قطاع خاص في  مختلف  المجالات، لافتة إلى أنه على من يرغب في التقديم للالتحاق بالوظائف المتاحة بالملتقى تسجيل بياناته خلال الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4En-Mu9vOxjb9zA-DvJbVKoZTFqgMUJzyOM62IirTlIYf1Q/formResponse

 

مواد متعلقة

وزارة العمل تستعد لإطلاق حملة إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

وزارة العمل: "فتح باب التقديم للتدريب المهني المجاني لشباب القاهرة على 11 مهنة"

وزارة العمل: دولة 30 يونيو تنتصر لقضايا العمل

وزارة العمل تنظم ندوات توعية بشأن "السلامة والصحة المهنية" بالقاهرة
الجريدة الورقية