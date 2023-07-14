جيش الاحتلال يقمع وقفة احتجاجية في حي الشيخ جراح بالقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مواطنًا فلسطينيًا في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة ضد مخططات التهجير القسري.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بأن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في الوقفة بالضرب، واعتقلت أحد المواطنين.

ورفع المشاركون في الوقفة العلم الفلسطيني، واليافطات المنددة بمخططات الاحتلال لتهجير أهالي الحي قسريًا من منازلهم، لصالح الجمعيات الاستيطانية.

وشارك العشرات من أهالي أم الفحم، وطمرة، وبلدة الفريديس، ومنطقة وادي عارة، عقب صلاة الجمعة في تظاهرات احتجاجية، ضدّ الجريمة واستفحالها في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، وتواطؤ شرطة الاحتلال، وتقاعسها عن محاربتها.كما ردد المتظاهرون،

ورفع المشاركون في التظاهرة لافتات طالب الشرطة بإيجاد حلول، والتحرك الفوري لصد الجريمة المتفشية، ورفعوا شعارات من قبيل: "الدم العربي مش رخيص".

وخلال خطبة الجمعة دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ إسماعيل نواهضة، أهالي الداخل المحتل إلى "وقف جرائم القتل، والالتزام بوصية النبي عليه الصلاة والسلام بأن دم المسلم على المسلم حرام".

ومن المقرر، أن تتواصل الاحتجاجات في الأيام القادمة بناء على قرار لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية التي دعت إلى سلسلة من النشاطات الاحتجاجية للضغط على حكومة الاحتلال، لتتحمل مسؤوليتها و"لجم الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي".

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 منذ مطلع العام 2023، إلى 116، في حصيلة غير مسبوقة مقارنة بالعامين الماضيين، حيث شهد عام 2022 مقتل 109 أشخاص، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في عام 2021.

العدوان على جنين كان همجيًا

وفي سياق آخر، أدان رياض منصور، مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، هجوم قوات الاحتلال على مخيمات جنين، معقبًا: "العدوان الإسرائيلي على جنين كان همجيًّا".

قال “منصور” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، إنه :"نحن نلمس هنا في الأمم المتحدة إذْ تتواجد جميع الدول والكتل السياسية سواء المجموعة العربية أو الإسلامية أو عدم الانحياز، أو مكونات المجتمع الدولي مثل مجلس الأمن والأمين العام والجمعية العامة، إدانة شديدة لهذا العدوان غير المبرر على المدنيين".

أشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على جنين كان همجيًّا، استعملت فيه طائرات والعربات المدرعة وحجم كبير من القوات الإسرائيلية، وكان هناك إرادة عند سلطة الاحتلال الإسرائيلية أنها تريد أن تبيد مخيم جنين من على الوجود، لكن صمود شعبنا والمقاومين في هذا المخيم، وراء فشل تحقيق حلم إسرائيل.

واصل منصور أنه كان هناك تضامن واسع حظيت به القضية الفلسطينية في وقوف العالم معها وخصوصًا وأولًا الأشقاء العرب في إدانة هذا العدوان والمطالبة بوقفه فورًا.

أكمل أن الأمين العام للأمم المتحدة أدلى ببيان قوي اللهجة في هذا الإطار، وأيضًا المداولات التي تمت في مجلس الأمن بما فيها الجلسة التي تحدثنا نحن فيها، كان هناك موقف إجماعي في إدانة هذا العدوان وإدانة الاستيطان.

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