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الجمعة 14 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

صراع البقاء.. الداخلية يباغت أسوان بهدفين في الشوط الأول

بوابة الوفد الإلكترونية

يتقدم فريق الداخلية على نظيره أسوان بهدفين دون رد في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليا في إطار الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي.

وسجل الداخلية هدفيه قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقتين 42، 45 بتوقيع عبدالرحمن البانوبي وفانوم ألفريد.

يسعى أسوان للفوز من أجل ضمان فرص استمراره في الدوري بعدما وصل إلى النقطة 33 في المركز الخامس عشر، متفوقا على المحلة بفارق الأهداف، ولا يرغب أبناء الجنوب في تحقيق التعادل لأنه في حال حدوث ذلك، سيضطر إنتظار نتيجة المحلة لأنه في حال فوزه سيهبط أسوان.

بينما يأمل الداخلية في الفوز من أجل مع تعثر المحلة من أجل ضمان الاستمرار في مسابقة الدوري، و يملك الداخلية 32 نقطة في المركز قبل الأخير بالدوري.

الجريدة الورقية