إزالة فورية لحالتى تعدى بقرية المحروسة بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية المحروسة بقنا، برئاسة محمد غلاب، من تنفيذ إزالة فورية لحالتى تعدى على أرض أملاك دولة على مساحة 230 مترا عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية الطويرات .

وأوضح العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وذلك تنفيذًا لتعليمات وتوجيهات اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أراضى أملاك الدولة .

كما شنت الوحدة المحلية لقرية أبنود برئاسة رفاعى عبداللاه، من تنفيذ إيقاف أعمال على أرض أملاك خاصة زراعة بمساحة 188 مترا عبارة فك أخشاب دور أرضي بناحية كلاحين أبنود .



جاء تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.

من ناحية أخرى، عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، اجتماعا موسعاً مع مديرى الإدارات، لمناقشة طلب وكيل الإعلانى لشركة إعلانات ، بتغيير بعض أماكن الإعلانات الموجودة ضمن تعاقد الشركة ، كما قامت اللجنة باستعراض التكليفات التي صدرت في الإجتماع السابق .