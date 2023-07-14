أسعار سيارات بيجو موديل 2023 بدايةً من اليوم

أخطرت شركة مانسكو أوتوموتويف، وكيل علامة بيجو في مصر، اليوم، شبكة موزعيها بأحدث قائمة لـ " أسعار سيارات بيجو" الفرنسية موديل 2023 في السوق المحلية.





وفقاً لقائمة أسعار سيارات بيجو موديل 2023 الصادرة عن شركة مانسكو أوتوموتويف، فإن أسعار سيارات بيجو موديل 2023 شهدت زيادات سعرية جديدة.

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تشمل قائمة أسعار سيارات بيجو موديل 2023 الصادرة عن شركة مانسكو أوتوموتويف طرازات 301، و508، و2008، و3008، و5008.

وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية، قائمة أسعار سيارات بيجو موديل 2023 الصادرة عن شركة مانسكو أوتوموتويف في مصر، والتي يتم العمل بها بدايةً من اليوم.

أسعار سيارات بيجو موديل 2023 الصادرة عن شركة مانسكو أوتوموتويف

مواصفات السيارة بيجو 301

وتعد السيارة بيجو 301 السيدان هي أرخص سيارات العلامة الفرنسية في مصر، وتعتمد السيارة بيجو 301 السيدان على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 115 حصان، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة فإن السيارة بيجو 301 السيدان تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.3 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود في السيارة بيجو 301 السيدان نحو 6.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتقدم السيارة بيجو 301 السيدان ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية – فرامل مانعة للانغلاق ABS.

وزودت السيارة بيجو 301 السيدان بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها «مصابيح ضباب أمامية – مكيف هواء – عجلة القيادة متحركة في اتجاهين – تحكم عن بعد في فتح وغلق الأبواب والشنطة الخلفية – زجاج كهربائي أمامي وخلفي – إمكانية ضبط مستوى ارتفاع المقاعد – الاكصدام الأمامي والخلفي بلون السيارة، وجنوط 16 بوصة.

دعمت السيارة بيجو 301 السيدان "الفئة الثانية – Allure" بالتجهيزات الموجود بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات؛ من بينها «مثبت ومحدد سرعة – حساسات ركن وكاميرا خلفية – مصابيح ضباب أمامية led – مرايات جانبية كهربائية – إمكانية طي المقاعد الخلفية – مسند يد أمامي مع مساحة تخزين – عجلة القيادة من الجلد – شاشة مرأة للهاتف – شاشة وسائط 7 بوصة، وغيرها.