أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، عن قائمة العلامات الأكثر ترخيصاً بمصر خلال شهر يونيو الماضي.

شيفروليه في المقدمة خلال يونيو

وتصدرت علامة شيفروليه الترتيب العام بقائمة العلامات الأكثر ترخيصاً بمصر خلال شهر يونيه، بعدما تمكنت من ترخيص نحو 903 سيارة شيفروليه متنوعة.



نيسان في المركز الثاني بعد شيفروليه

وفي المركز الثانى بعد شيفروليه بقائمة العلامات الأكثر ترخيصاً بمصر لشهر يونيو، جاءت علامة نيسان بنحو 722 سيارة.



وبحسب المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات احتلت المركز الثالث بقائمة العلامات الأكثر ترخيصاً بمصر علامة رينو بـ 568 سيارة مرخصة.



وجاءت فى المركز الرابع علامة شيرى بنحو537 سيارة، وتلتها في المركز الخامس كيا بـ 517 سيارة.



واقتنصت علامة سوزوكى المركز السابع بـ 463 مركبة وفقاً للتقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات.



وأفاد التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات بأن علامة هيونداى تمكنت من ترخيص نحو 452 سيارة خلال شهر يونيه.



أما المركز الثامن من قائمة شهر يونيو فكان من نصيب علامة بى واى دى بعدد سيارات مرخصة بلغ 415 سيارة.



وفي المركز التاسع من القائمةالصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات جاءت علامة مرسيدس بنحو 354 مركبة، بينما احتلت المركز العاشر من قائمة العلامات الأكثر ترخيصاً بمصر خلال شهر يونيو الماضي علامة تويوتا اليابانية بنحو 333 مركبة.

جدير بالذكر أن الترتيب العام للعلامات الأكثر ترخيصاً يشمل السيارات الملاكي والنقل.

شيفروليه أوبترا

وتعد السيارة شيفروليه أوبترا هي السيارة السيدان الوحيدة بقائمة طرازات شيفروليه في مصر حالياً.

وتزود «أوبترا» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «شيفروليه»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 13.2 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ودعمت سيارات شيفروليه أوبترا ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «عدد 2 وسائد هوائية أمامية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD».