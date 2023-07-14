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الجمعة 14 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة البنك الأهلي وفيوتشر فى الدوري

فيوتشر والبنك الأهلي
فيوتشر والبنك الأهلي

أعلن بابافاسيليو المدير الفني للبنك الأهلي تشكيلة فريقه لمواجهة نظيره فيوتشر، في لقاء الفريقين بالجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

 

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تشكيل البنك الأهلي أمام فيوتشر فى الدوري المصري 

في حراسة المرمي.. محمد أبو جبل.

في خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري - محمود الجزار- اسحاقو يعقوبو - محمد بسيوني.

في خط الوسط.. محمد فتحي - محمود سيد - حمدى علاء - أحمد ياسر - محمود قاعود.

في الهجوم: كريم بامبو.

وجاء على مقاعد البدلاء اللاعبين:احمد صبحي - أمير مدحت - خالد مصطفي - أحمد ياسين -  عاصم صلاح  - فراس بنعايفية  - باسم مرسي - أحمد سعيد  - موسي دياوارا.

وعلى الجانب الأخر، أعلن علي ماهر مدرب فريق الكرة الأول بنادى فيوتشر تشكيله الرسمي مام البنك الأهلي.

تشكيل فيوتشر أمام البنك الأهلي فى الدوري المصري

في حراسة المرمى: محمد طارق 

في الدفاع: عمر كمال - باسم علي - محمد عبد السلام -محمود شعبان 

في الوسط: غنام محمد - عبد الله ياسين - بابا توندي بيلو - علي زعزع - أحمد رفعت

الهجوم: أحمد عاطف 

وتنطلق صافرة أحداث مباراة فيوتشر والبنك الاهلي في الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

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