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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل جولة حسم الهبوط

مابولولو لاعب الاتحاد
مابولولو لاعب الاتحاد السكندري

 استطاع فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي التتويج بلقب الدوري المصري رسميًا بموسمه الحالى 2022 ـ 2023، بعد خسارة بيراميدز من نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2ـ 1، في لقاء الجولة الثالثة والثلاثين من عمر البطولة، واعتلاء المارد الأحمر صدارة ترتيب جدول المسابقة برصيد 78 نقطة منفردًا بقائمة الترتيب.

 

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 وتشهد منافسات الدوري المصري، اليوم الجمعة، بالجولة الأخيرة، استضافة أسوان نظيره الداخلية، فيما يواجه غزل المحلة نظيره حرس الحدود على ملعب الجيش ببرج العرب، التي تحدد الفريقين الهابطين لدوري القسم الأول، بعد تأكيد هبوط الحرس رسميًا.

موعد مباراة بيراميدز وطلائع الجيش فى الدوري المصري: 

 يلعب بيراميدز ونظيره طلائع الجيش في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، فيما تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، فيما يذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل جولة حسم الهبوط:

1- مابولولو، الاتحاد السكندري ـ 16 هدفًا.

2- أحمد سيد زيزو، الزمالك ـ 13 هدفًا.

3-محمد حمدي زكي، أسوان ـ 12 هدفًا.

4- أحمد الشيخ، غزل المحلة ـ 10 أهداف.

5- أحمد أمين أوفة، إنبي ـ 10 أهداف.

6- محمد شريف، الأهلي ـ 10 أهداف.

7- جون أوكولي، المقاولون العرب ـ 9 أهداف.

8- محمد عبد اللطيف جريندو ـ المصري ـ 9 أهداف.

9- محمد الشامي، الإسماعيلي ـ 9 أهداف.

10- فخري لاكاي، بيراميدز ـ 9 أهداف.

11- سمير فكري، الداخلية ـ 9 أهداف.

 

ترتيب مسابقة الدوري المصري: 

1 – الأهلي.. 78 نقطة

2 – بيراميدز.. 67 نقطة

3 – الزمالك.. 59 نقطة

4 – فيوتشر.. 58 نقطة

5 – المصري البورسعيدي.. 47 نقطة

6 – المقاولون العرب.. 44 نقطة

7 – الاتحاد السكندري.. 43 نقطة

8 – إنبي.. 42 نقطة

9 – فاركو .. 41 نقطة

10 – سموحة .. 39 نقطة

11 – الإسماعيلي.. 37 نقطة

12 – سيراميكا كيلوباترا.. 37 نقطة

13 – البنك الأهلي.. 36 نقطة

14 – طلائع الجيش.. 36 نقطة

15 – أسوان .. 33 نقطة

16 – غزل المحلة.. 33 نقطة

17 – الداخلية.. 32 نقطة

18 – حرس الحدود.. 21 نقطة

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