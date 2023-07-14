تشكيل أسوان الرسمي أمام الداخلية بالدوري المصري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان تشكيله لمباراة الداخلية التي تجمعهما في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري المصري.

تشكيل أسوان أمام الداخلية فى الدوري

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: علي فتحي - أحمد فتحي – محمد عطوة - محمد مصطفى

الوسط: أحمد خالد - عماد فتحي – رافائيل أياجوا – بلال السيد

الهجوم: ديلسون كاموني – محمد حمدي زكي

ترتيب مسابقة الدوري المصري:

1 – الأهلي.. 78 نقطة

2 – بيراميدز.. 67 نقطة

3 – الزمالك.. 59 نقطة

4 – فيوتشر.. 58 نقطة

5 – المصري البورسعيدي.. 47 نقطة

6 – المقاولون العرب.. 44 نقطة

7 – الاتحاد السكندري.. 43 نقطة

8 – إنبي.. 42 نقطة

9 – فاركو .. 41 نقطة

10 – سموحة .. 39 نقطة

11 – الإسماعيلي.. 37 نقطة

12 – سيراميكا كيلوباترا.. 37 نقطة

13 – البنك الأهلي.. 36 نقطة

14 – طلائع الجيش.. 36 نقطة

15 – أسوان .. 33 نقطة

16 – غزل المحلة.. 33 نقطة

17 – الداخلية.. 32 نقطة

18 – حرس الحدود.. 21 نقطة