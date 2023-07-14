شيماء خالد تحقق الذهبية الثانية بدورة الألعاب العربية بالجزائر

أضافت لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال شيماء خالد الميدالية الذهبية الثانية لها بدورة الألعاب العربية المقامة بالجزائر حاليا.

شيماء خالدتتوج بالذهبية لرفع الأثقال

وحققت شيماء خالد الميدالية الذهبية لمنافسات وزن + 81 كجم في الكلين والنتر برفع وزن 107 كجم بعد أن حققت الميدالية الذهبية للخطف بعد رفع وزن 85 كجم لتحقق ميداليتان ذهب.

بذلك يرتفع رصيد مصر في دورة الألعاب العربية ل11 ميدالية ذهب وميدالية فضه.

شيماء خالد

تشارك بعثة رفع الأثقال باللاعبين أمل توفيق في منافسات وزن 49 كجم ونعمة سعيد في منافسات 71 كجم وشمس أحمد في منافسات وزن 81 كجم وشيماء خالد في منافسات +81 كجم.

وتشارك مصر في دورة الألعاب العربية المقامة في الجزائر ببعثة رمزية في رفع الأثقال وألعاب القوى.

بعثة ألعاب القوى تصل القاهرة بذهبيات دورة الألعاب العربية بالجزائر

وإستقبل مسئولو اللجنة الأولمبية بمطار القاهرة اليوم بعثة منتخب مصر لألعاب القوى العائدة من الجزائر بعد نهاية مشاركتها بدورة الألعاب العربية وتحقيق 5 ميداليات ذهبية.

فيما حقق منتخب ألعاب القوى خمس ميداليات ذهبية بأربعة لاعبين فقط شاركوا في المنافسات بواقع 2 ميدالية ذهبية إسراء عويس في الوثب الطويل والثلاثي وذهبية إيهاب عبدالرحمن في رمي الرمح و توج بالذهبية مصطفى الجمل في رمي المطرقة وذهبية مصطفى عمرو في دفع الجلة.

و تشارك مصر في دورة الألعاب العربية في الجزائر ببعثة رمزية في ألعاب القوى ورفع الأثقال.