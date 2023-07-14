ألمانيا تتعهد بتقديم 17 مليار يورو لأوكرانيا حتى عام 2027

تعهدت ألمانيا بتقديم دعم عسكري طويل الأمد لأوكرانيا حتى عام 2027 بقيمة 17 مليار يورو، وفقًا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

ألمانيا ترسل حزمة مساعدات عسكرية أخرى إلى أوكرانيا:

أرسلت ألمانيا حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا، بتمويل من الحكومة الفيدرالية الألمانية، للمساعدة في تعزيز القدرات الأمنية للبلاد.

تشمل المساعدات؛ مركبات قتال مصفحة وبعض المدافع الذاتية المضادة للطائرات من طراز GEPARD وقدرات هندسية عسكرية ومعدات حماية ومعدات خاصة، وغيرها من الأسلحة والمعدات بهدف تعزيز الاستعداد القتالي والقدرة على البقاء، وذلك بحسب ما جاء على الموقع الرسمي للحكومة الفيدرالية الألمانية اليوم الخميس.

كما زودت ألمانيا نظام الدفاع الجوي الأوكراني بعشر وحدات قيادة إطلاق النار وعشر قطع من معدات التصويب بالليزر.

كما أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، الثلاثاء الماضي، تقديم حزمة مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 700 مليون يورو، تشمل منظومتين للدفاع الجوي من طراز "باتريوت".

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي(الناتو) المنعقدة في فيلنيوس: "إن الحكومة الألمانية اتخذت قرارًا في وقت قصير لتقديم هذه الحزمة من المساعدات لأوكرانيا، والتي تبلغ قيمتها نحو 700 مليون يورو، وتشمل مركبات ماردر، ودبابات ليوبارد، وأنظمة باتريوت، وبذلك سترتفع (المساعدات الألمانية لأوكرانيا منذ بداية الصراع) إلى 17 مليار يورو".

من جانبه، أكد المستشار الألماني أولاف شولتز، أن "برلين تعد حزمة إضافية من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 700 مليون يورو".

منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، تخلت ألمانيا عن موقفها المسالم تقليديًّا منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، وأرسلت مروحة واسعة من المساعدات لأوكرانيا شملت أنظمة دفاع جوي ومدافع.

في وقت سابق هذا العام، بدأت برلين بتزويد أوكرانيا دبابات من طراز "ليوبارد" بعد أشهر من مطالبات متكررة من كييف بذلك سعيًّا لتعزيز قدراتها البرية في مواجهة موسكو.

روسيا: "توريدات الأسلحة الغربية لن تُفيد أوكرانيا"

قال الرئيس الروسي، “فلاديمير بوتين”: "إن الدبابات الأجنبية تحترق أحسن من الدبابات السوفيتية الصنع، مُعتبرًا أن توريدات الأسلحة الغربية "لن تُفيد أوكرانيا"، بل ستُفاقم النزاع".

وفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس، قال بوتين في حديث لقناة "روسيا 24": "بوسعي القول إن العسكريين الأوكرانيين كثيرًا ما يرفضون ركوب تلك الدبابات، لأنها الهدف الأول لشبابنا، ويتم تدميرها بالدرجة الأولى في ميدان القتال".

تابع: "وهي تحترق مثل كل الدبابات الأخرى، وحتى أكثر من الأخرى، "تي 72" المعروفة السوفيتية الصنع".

أشار بوتين إلى أنه "حتى مساء أمس تم تدمير 311 دبابة اعتبارًا من 4 يونيو، وجزء كبير منها، أي الثلث على الأقل من صنع غربي، بما فيها من نوع "ليوبارد"".