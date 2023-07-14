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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
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وزيرة الخارجية الفنلندية: المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا ليست صدقة (فيديو)

وزيرة الخارجية الفنلندية
وزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين

قالت وزيرة الخارجية الفنلندية، إلينا فالتونين، إن الغرب يحتاج لفهم حقيقة أن المساعدات المقدمة لكييف ليست صدقة، موضحة أن كييف "تقاتل" نيابة عنهم، موضحة أن الغرب يحتاج فهم أن المساعدات المقدمة ليست صدقة، لأن أوكرانيا تقاتل من أجلنا، والغرب لا يزال ملتزما تجاه أوكرانيا، وهذا في مصلحته.

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وتابعت “فالتونين": حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”: "حتى إذا لبى حلف الناتو مطالب أوكرانيا بمسار أوضح للعضوية، فلن يكون هذا ضمانا بنسبة 100% لانضمامها قريبًا".

ولفتت الوزيرة الفنلندية، إلى أنه بعد الانضمام إلى الحلف، فإن النقطة المتعلقة بالدفاع المتبادل لحلف الناتو ستظل دائمًا قرارًا سياسيًا، ماذا ترسل، وكم ترسل، وما هي شروط تقديم المساعدة؟. 

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