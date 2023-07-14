قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه لا يوجد تهديد بغزو أراضي أوكرانيا من جانب بيلاروس.

وذكر زيلينسكي على قناته في تيلجرام، أنه مع الأخذ في الاعتبار تقارير الاستخبارات، وكذلك الإجراءات المتخذة، يمكن التأكيد بعدم وجود تهديد اقتحام عسكري من جانب بيلاروس.

وحسب روسيا اليوم، شدد زيلينسكي على أن تقرير رئيس مديرية الاستخبارات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف، يؤكد ذلك.

في وقت سابق، أصدر زيلينسكي تعليمات إلى القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني بتعزيز الاتجاه البيلاروسي.

من جانبه، صرح الرئيس البولندي أنجي دودا بأن بلاده مستعدة لزيادة تعزيز الحدود مع بيلاروس، بعد وصول معلومات بانتقال مقاتلي مجموعة فاغنر إلى بيلاروس.

ومن جهة أخري، قال المستشار السابق لرئيس "البنتاغون"، العقيد دوغلاس ماكغريغور، على مدونته في موقع "يوتيوب"، إن الجيش الأوكراني غاضب جدًا من الرئيس فلاديمير زيلينسكي، بسبب أوامره المستحيلة.

وبحسب قوله، فإن الجنود الأوكرانيين يرفضون شن الهجوم ويهجرون فصائل كاملة بسبب ظروف الخدمة التي لا تطاق في الخطوط الأمامية. كما لاحظ ماكغريغور أنهم يستسلمون طواعية للروس، لأنهم يعرفون أنهم سيعاملون بشكل جيد للغاية.

وأشار المستشار السابق لرئيس البنتاغون أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة ليس فقط في القتلى، ولكن أيضًا في الجرحى. وخلص إلى أن العديد من هؤلاء الجنود الأوكرانيين الذين أصيبوا موجودون الآن في المستشفيات ولن يتمكنوا أبدًا من العودة إلى الخدمة.

