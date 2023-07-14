نجاد البرعي: "الحوار الوطني أحدث حراكًا سياسيًا مهمًا"

قال نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه بتأمل جدوى الحوار فوجد أنه أيا ما كانت نتائجه التي سينتهي إليها، فإنه من المؤكد أن هناك حراكًا سياسيًا حدث نتيجة لهذا الحوار.

أشار البرعي في تغريدة له عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" إلى أن الحركة المدنية اجتمعت وأخرجت أوراق عمل مهمة قامت بطباعتها في كتاب "أفق الخروج"، وقامت بتوزيعه ونشره على حسابها الرسمي، يتضمن اقتراحات لحل كثير من قضايا الحوار.

اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني لتشكيل اللجان الخاصة:

اجتمع مجلس أمناء الحوار الوطني، الأربعاء الماضي، برئاسة المنسق العام ضياء رشوان، للاتفاق على الشكل النهائي للجان الخاصة التي ستحصر المقترحات التي تم التوافق عليها تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي سيوقع عليها بالموافقة أو يحيلها للمؤسسات المختصة والتي من بينها مجلس النواب.

جلسات مغلقة لمناقشة وصياغة التوصيات والمقترحات:

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، الأسبوع المقبل، جلسات مغلقة لمناقشة وصياغة أبرز التوصيات التي نتجت عن انعقاد 4 أسابيع من الانعقاد في المحاور الثلاثة (السياسية – الاقتصادية – الاجتماعية)، تمهيدًا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني.

استئناف جلسات الحوار الوطني:

بحسب مصادر مطلعة فإنه من المقرر أن تستأنف اللجان النوعية بالحوار الوطني جلساتها الأسبوع بعد المقبل.