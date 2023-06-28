اعترافات المتهمين بسرقة مبلغ مالي من أجنبي في التجمع الخامس

تباشر الجهات المختصة التحقيق مع 4 أشخاص متهمين بإيقاف سيارة أجنبي وتفتيشها والاستيلاء على مبلغ مالي من داخلها بالتجمع الخامس.

وقال المتهم الرئيسي، إنه يعمل سائق للفيلا الملاصقة للمجنى عليه بمنطقة التجمع الخامس، وإنه على علم بثراء المجنى عليه، وانه يحتفظ بمبالغ مالية داخل السيارة ملكة، فقرر التخطيط لسرقتها والاستلاء على المبلغ المالي.

وأضاف المتهم، أنه استعان بالمتهمين الأخرين لمساعدته فى تنفيذ خطته الشيطانية، وأن أحدهم قام بإحضار السيارة قيادته ونزع اللوحات المعدنية الخاصة بها وتثبيت لوحات معدنية أخرى للحيلولة دون ضبطهم.

وتابع المتهم، أنهم توجهوا للمنطقة سكن المجنى عليه وانتظروا حتى استقل السيارة خاصته، وقاموا باستيقافه بأسلوب "انتحال الصفة" وتفتيشه والاستيلاء منه على المبلغ المالى المشار إليه، ولاذوا بالفرار.

وكان قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة تلقي بلاغا من (أحد الأشخاص "يحمل نسية إحدى الدول"، وسيدة "تعمل مُترجمة")، وقررت الأخيرة بأنه حال استقلال الأول سيارته أمام العقار سكنه بدائرة القسم استوقفه (3 أشخاص) يستقلون سيارة ملاكى، وقاموا بتفتيش السيارة خاصته وسرقة مبلغ مالى من داخلها، ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة والتوصل إلى مرتكبيها، وتبين أنهم 4 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وتمكن رجال المباحث من ضبطهم حال إستقلالهم السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "مستأجرة" وبحوزة أحدهم طبنجة صوت.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، كما تم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بارتكاب الواقعة.

، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.