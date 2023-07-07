مالك سلسلة مطاعم شهيرة يدهس عامل مسجد في التجمع

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، جهودها لضبط رجل أعمال، مالك سلسلة مطاعم شهيرة دهس عامل مسجد بسيارة BMW في منطقة التجمع.

جهود مكثفة لضبط رجل أعمال دهس عامل مسجد بالتجمع:

كما لقى عامل مسجد حتفه، أثناء عبوره الطريق صدمته سيارة بمنطقة التجمع الأول، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كما تلقَّتْ غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا من الخدمات الأمنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.

تبيَّن بالفحص، أنه أثناء عبور “حسن.ع” عامل مسجد للطريق بمنطقة التجمع الأول صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، لكنه فارق الحياة أثناء تلقيه الإسعافات الأولية.

تحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة.

التحريات لضبط رجل أعمال دهس عامل مسجد بالتجمع:

كشفت التحريات؛ أن المتهم يدعى (م ع أ) رجل أعمال ومالك سلسلة مطاعم شهيرة، وكان يقود سيارة BMW بيضاء اللون وهرب عقب ارتكاب الحادث.

يكثف رجال المباحث لضبط مالك السيارة، وتحرر محضر رقم ٩٧٨٧ جنح التجمع الأول لسنة ٢٠٢٣، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حريق مطعم شهير بشارع فيصل بالجيزة:

كما سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، علي حريق نشب داخل مطعم شهير بشارع فيصل بمنطقة الطالبية، مما أسفر عن إصابة مدير المطعم وعامل بحروق متفرقة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم شهير بشارع فيصل بدائرة قسم شرطة الطالبية، وعلى الفور أمر مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

إصابة شخصين في حريق مطعم شهير بشارع فيصل بالجيزة:

تم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق، مما أسفر عن إصابة مدير المطعم وعامل بحروق متفرقة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.