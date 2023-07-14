احذر ضربة الشمس مع ارتفاع درجة الحرارة.. أعراضها والإسعافات الأولية

ضربة الشمس تحدث عندما يتعرض جسم الإنسان لدرجة حرارة مرتفعة، خلال ممارسة نشاط شاق في الحر أو البقاء في مكان حار لفترة طويلة، ولا يستطيع المصاب تبريد حرارة جسمه، الأمر الذي ينتج عنه تلفًا في الدماغ وبقية الأعضاء الحيوية في الجسم.

علامات الإصابة بضربة الشمس :

ارتفاع درجة حرارة الجسم لـ40 درجة مئوية أو أكثر.

التعرق الشديد وسخونة الجلد.

تغيرات في الحالة النفسية أو السلوك، مثل: التشوش أو الهياج أو تداخُل الكلام.

الغثيان والقيء

سرعة في النبضات

التنفس بشكل سريع

التعرض للإغماء

الإصابة بصداع

نوبات تشنجية

الإصابة بغيبوبة

الإسعافات الأولية في حالة الإصابة بضربة الشمس:

وضع المصاب في مكان بعيد عن أشعة الشمس.

منح المصاب عوامل تهوية لتحفيز جسده على التعرق والتبخر.

تبريد جسد المصاب بإزالة الملابس غير الضرورية.

وضع جسد المصاب في حمام بارد، أو وضع ملابس مبللة بالماء عليه.

قياس درجة حرارة المصاب بشكل مستمر، وإذا هبطت درجة الحرارة إلى 38 يجب التوقف عن تبريد الجسم.

السوائل الباردة تساعد في خفض درجة حرارة الجسم وتجنب المشروبات التي تحتوي على كحول أو كافيين.