حماية المستهلك بحلوان تشن حملة علي الاسواق لضبط المخالفات

قامت لجنه حمايه المستهلك المشكلة من الطب البيطري بحى حلوان واداره تموين حلوان ومباحث التموين بالحي وادارة شئون البيئة وادارة المحلات وادارة المتابعة الميدانية والمجالس واللجان بالحي بالمرور والتفتيش علي الاسواق لضبط المخالفات وعليه تم المرور علي عدد من المحلات التجارية ومحلات بيع الاطعمة الجاهزة والجزارة وتم فحص منتجات اللحوم واللحوم المجمدة والتأكد من صلاحيتها.

فحص منتجات اللحوم واللحوم المجمدة والتأكد من صلاحيتها

حيث تم التأكد من اختام اللحوم وانها مذبوحه داخل المجازر الحكوميه المعتمده والاطلاع علي قسائم بيع وذبح اللحوم المعروضه داخل المحلات وفحصها والتاكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك الادمي وتم ضبط مخالفات وتم اعدام الغير صالح للاستهلاك الادمي امام اللجنة المشكلة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ياتي هذا في ضوء تعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالتنسيق بحملة مشتركة علي الاسواق ومكافحة كافة الممارسات الضارة ومن الغش التجاري أو عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بالجودة كأحد الحقوق الاساسية للمستهلك وبمتابعة المهندسة چيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية وبناءا علي تكليف اللواء حسام طوبار رئيس حي حلوان .

يذكر أن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المجلية ووجه الشكر للواء خالد عبد العال محافظة القاهرة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي تنظيم المعرض ، وأكد وزير التنمية المحلية علي وجود تعاون مستمر وتنسيق بين الوزارة وجهاز المشروعات فيما يخص توفير وخلق فرص العمل في عدد من المجالات للشباب والمرأة بالمحافظات .

وأشار اللواء هشام آمنة الي دعم الوزارة لجهود الجهاز والمحافظات في إقامة مثل تلك المعارض بما يساهم في زيادة مبيعات المنتجين والعارضين من مختلف المعروضات والسلع لافتا الي دعم الوزارة لكافة الحرف والمنتجات التراثية واليدوية عبر منصة " أيادي مصر " في جميع محافظات الجمهورية حيث تلقي هذه المنصة رعاية من القيادة السياسية لزيادة عدد المنتجات المعروضة والعارضين المستفيدين والحفاظ علي بعض المنتجات والحرف من الاندثار بالمحافظات ، لافتاً الي جهود الوزارة في توفير القروض الميسرة للشباب عبر برنامج " مشروعك " وصندوق التنمية المحلية لتوفير في العمل للمرأة والشباب .

وشدد وزير التنمية المحلية علي رعاية واهتمام كبير من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات وبصفة خاصة فيما مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تهتم بتوفير المعارض الداخلية والخارجية لمنصة أيادي مصر للترويج للمنتجات التي تتميز بها المحافظات بما يساهم في زيادة عدد فرص العمل وتحسين مستوي دخل الأسر.

ومن جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على اهتمام الدولة بالحفاظ على التراث وإحيائه باعتباره صورة حقيقية للهوية المصرية وإحدی الأدوات الهامة للحفاظ على شخصية مصر التاريخية والرائدة موجهًا الشكر لشباب العارضين على الأبداع الفنى الذى تميزت به معروضاتهم اليوم .

وأكد محافظ القاهرة أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بايجاد فرص عمل للشباب من خلال المشروعات الصغيرة، كما يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على تقديم الدعم الكامل لجهود الحفاظ على الحرف التراثية مشيرًا إلى وجود تعاون كبير بين كافة أجهزة الدولة لدعم الشباب فى مشروعاتهم ، كما تقوم الدولة بدعم المعارض وتوفير الأماكن لها ومنح القروض الميسرة لدعم الصناعات الصغيرة.

وأضاف محافظ القاهرة أن الحفاظ على الحرف التراثية للقاهرة التاريخية يستحوذ على اهتمام كبير من قبل الدول والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية لما لها من أهمية في الحفاظ على تلك الحرف التي تتميز بها مصر منذ زمن بعيد أسهمت فى انضمام مصر إلى شبكة المدن الإبداعية باليونسكو فى مجال الحرف التراثية والفنون الشعبية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هناك جهود كبيرة تبذل لتسويق منتجات الحرفيين كما تقدم محافظة القاهرة الدعم الكامل والرعاية لكل الفعاليات التي تستهدف الحفاظ على الهوية التراثية .

ويشارك فى المعرض نخبة متميزة من فنانى الحرف اليدوية والتراثية بمصر وفنانى قرية الفواخير بمنتجات السجاد والكليم، والتطريز على المنسوجات، والخيامية، والمنتجات النحاسية، ومنتجات خان الخليلى، والجلود الطبيعية المصنعة يدويًا، والمفروشات، واكسسوارات الفضة والأحجار الكريمة، والصوانى، والتحف الخشبية، ومنتجات الخوص، والكروشية، والملابس، والخزف والفخار.