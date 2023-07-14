النادي الأهلي.. هكذا احتفلوا النجوم بفوز الأحمر على الملكي

فاز النادي الأهلي على النادي الزمالك بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، بإستاد القاهرة الدولي في القمة 126، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري المصري.

وحرص عدد كبير من الفنانين سواء في مجال التمثيل أو الغناء، على تهنئة النادي الأهلي بعد فوزه

الحلفاوي " موسم تاريخي للقلعة الحمراء "

علق الفنان نبيل الحلفاوي على نتيجة مباراة الأهلي والزمالك بالدوري الممتاز.

ونشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة بعد فوز النادي الأهلي: "الأهلي يفوز برباعية ملعوبة مقابل هدف من ضربة جزاء.. حسم الدوري وحسم المنافسة التقليدية .. موسم تاريخي للقلعة الحمراء .. وآن أوان التجهيز في الأربع مباريات المقبلة للموسم الجديد".

محمد هنيدي :"محدش شاف الزمالك"

وحرص الفنان محمد هنيدي أن يشارك هوره بالحظة فوز النادي الأهلي على الزمالك بصورة وتعليق عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام ، نشر هنيدي صورة له من فيلمه "وش إجرام" وعلق عليها:" إيه اللي بيحصل ده، محدش شاف الزمالك".

محمد أنور وأحمد فهمي والسبكي يحتفوا بسطلانة

كما احتفل الفنان محمد أنور مع جمهوره بفوز نادي الأهلي بعد مباراة القمة بين نادي الأهلي ونادي الزمالك في الدوري المصري.

حيث شارك محمد أنور الجمهور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” بمقطع فيديو وظهر كل من الفنان محمد أنور وأحمد فهمي و محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس والمنتج أحمد السبكي وهم يرقصون على أنغام أغنية سطلانة بطريقة كوميدية.

وأغنية "سطلانة" غناء عبد الباسط حمودة ومحمود الليثي وحمدي بتشان وحسن الخلعي.

ندي بسيوني :"مبروووك يا أهلاوية"

وشاركت الفنانة ندى بسيوني، جمهورها عقب فوز نادي الأهلي على نادي الزمالك حيث انتهت النتيجة بفوز المارد الأحمر بنتيجة 4 -1 ببطولة الدوري الممتاز.

وكتبت ندى بسيوني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وعلق قائلا: مبروووك يا أهلاوية، وإدارة النادي الأهلي والمايسترو كولر والجماهير.

إلهام شاهين:" مبروك للأهلاوية اللي دايما رافعين رأس الرياضة في مصر"

وحرصت الفنانة إلهام شاهين على تهنئة النادي الأهلي وجماهيره بالفوز على نادي الزمالك، ونشرت إلهام شاهين عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "مبروك للأهلاوية اللي دايما رافعين رأس الرياضه في مصر".