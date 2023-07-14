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الجمعة 14 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

قافلة طبية ل 1911مواطن  بقرية بنى منين                        

قافلة طبية تكشف على 1191 مريضا بقرية بنى منين فى بنى سويف

قافلة طبية بقرية
قافلة طبية بقرية بنى منين

تابع  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف  سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها  وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاياضمن المبادرة  الرئاسة  حياة كريمة 

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بشأن قيام إدارة القوافل  بتنفيذ قافلة طبية  على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين  بقرية بني منين مركز الفشن في 7 تخصصات  الباطنة  الأطفال  الجراحة  النساء  الأسنان تنظيم الأسرة  الجلدية وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1191 مريضاً وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 47، معمل طفيليات 35، حالات الأشعة 10، استصدار قرار للعلاج على نفقة الدولة، تحويل 4 الات للمستشفيات لاستكمال العلاج، موجات فوق صوتية 86 حالة.                 

وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100مواطنا عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية  الالتهاب الكبدي الفيروسي  فيروس كورونا ،السعار أنفلونزا الطيور الطفيليات المعوية والبلهارسيا الأمراض غير المعدية  الضغط  السكر والسمنة  أورام الصدر  تنظيم الأسرة  النظافة الشخصية ونظافة المنزل  التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن  ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة  فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطنا

من ناحيته أشار وكيل وزارة الصحة إلى الدعم النوعي والكبير الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري  عيد فرج مسئول معلومات القوافل أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.

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الجريدة الورقية