بمشاركة 53 مدربًا.. بدء تدريب المعلمين على نظام التعليم الياباني

بدأت مؤسسة حياة كريمة في تدريب المعلمين على تطبيق نظام التعليم الياباني والأنشطة المصاحبة له، وذلك لبدء تشغيل المدارس المختارة لتفعيل المكون الياباني بمدارس حياة كريمة من المرحلة الأولى من مشروع (المدارس القائمة: الأنشطة الخاصة "تُوكّاتــسُو" الباقة الموسّعة) مع بداية العام الدراسي الجديد.

خدمة أبناء الريف المصري

يأتي ذلك بالتعاون ما بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجايكا اليابانية، بهدف تقديم خدمة تعليمية لأبناء الريف المصري.

تدريب 770 معلمًا

وأكدت مؤسسة حياة كريمة، أن التدريب يتم في ٢٦ قاعة بمحافظات الدقهلية والمنوفية والبحيرة بإجمالي ٧٧٠ معلمًا يتم تدريبهم على يد ٥٣ مدربًا.

مشروع المدارس المصرية اليابانية في قرى حياة كريمة

وكانت مؤسسة حياة كريمة قد أعلنت أمس عن بدء برنامج مشروع المدارس المصرية اليابانية في قرى حياة كريمة، بالتعاون ما بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجايكا اليابانية، والذي يستهدف تحويل ١٠٠ مدرسة في قرى حياة كريمة للنموذج الياباني في التعليم تحت مسمى (المدارس القائمة: الأنشطة الخاصة "تُوكّاتــسُو" [الباقة الموسّعة]).

وتم اللقاء التعريفي لبداية العمل في ٣٠ مدرسة بمحافظات (الدقهلية - المنوفية - البحيرة) في الفترة من ٩ يوليو حتى ١٢ يوليو ٢٠٢٣، وتدريب معلمي المدارس المستهدفة، بحضور ما يزيد عن ١٥٠٠ من أولياء أمور طلاب المدارس المستهدفة والقيادات الطبيعية والمهتمين بالتعليم، بالإضافة لمعلمي ومديري ووكلاء المدارس المستهدفة بقرى حياة كريمة في المحافظات التلات بمراكز شربين - أشمون - حوش عيسى، وبتنظيم فريق ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة ووحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم.

وأكدت مؤسسة حياة كريمة أن الهدف من المشروع هو تقديمة خدمة تعليمية مميزة لأولادنا في قرى حياة كريمة وتنمية مهاراتهم الشخصية وتعزيز انتمائهم لمجتمعهم وبلدهم.