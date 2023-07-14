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الجمعة 14 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

500 شخص يشاركون الشباب والرياضة بماراثون الجرى بالإسكندرية

جانب من الماراثون
جانب من الماراثون الرياضى بالاسكندرية

 

نظمت مديرية الشباب والرياضة برئاسة  الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، ماراثون جري في سبورتنج، بالتعاون بين الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، حيث انطلق صباح اليوم من منطقة سبورتنج شرق الإسكندرية وشارك فيه 500 شخص من أعمار مختلفة، تحت شعار «الرياضة أسلوب حياة».

وأوضحت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية  أن الماراثون تم تنظيمه تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ونفذته مديرية الشباب والرياضة، وانطلق صباح اليوم بهدف بناء الإنسان المصري، التي أطلقها القيادة السياسية ويعكس مدى اهتمامها بالشباب، والتي تتضافر جهود مؤسسات الدولة لتنفيذها، مما سيكون له الأثر البالغ على الإنسان المصري على كل المستويات، كما تخلل الماراثون عرض فني شعبي للأطفال.

وأشارت الدكتورة صفاء الشريف أن هدف مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية من المشاركات المجتمعية هو تفعيل دورها والتواجد الدائم في قلب المجتمع السكندري، لذلك تتعدد أنشطة الشباب والرياضة بالإسكندرية في مختلف المجالات على رأسها الأنشطة الرياضية إلى جانب الأنشطة الفنية والاجتماعية والاقتصادية.

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