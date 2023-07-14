اختراع مذهل .. طلاء أبيض يواجه ارتفاع درجات الحرارة

فى محاولة للسيطرة على التغيرات المناخية التى تهدد كوكب الأرض، نجح مجموعة من العلماء بالتوصل إلى اختراع مذهل، عبارة عن طلاء يخفف من حدة الحرارة ويقلل من استخدام المكيفات بنسبة 40% ، ومن المقرر أن يعرض بشكل تجارى العام المقبل، بعد إدخال بعد التركيبات عليه لإضافة مزايا جديدة.

كشفت مجموعة من العلماء عن طلاء للمبانى يساهم فى تبريد درجة الحرارة فى النهار بنسبة 9 درجات، وفى الليل بنسبة 19 درجة مئوية، والذى دخل موسعة جينيس باعتباره الطلاء الأكثر بياضا فى العالم.

ونرى أن الولايات المتحدة استخدمت هذا الابتكار، قامت نيويورك مؤخرًا بتغطية أكثر من 10 ملايين قدم مربع من أسطح المنازل باللون الأبيض. كما قامت ولاية كاليفورنيا بتحديث قوانين البناء لتعزيز الأسقف الباردة.

وقال مخترع الطلاء شيلوا رون أستاذ الهندسة الميكانيكية فى جامعة بوردو : " إنه لم يفكر فى دخول موسوعة جينس للأرقام القياسية عندما بدأ فى محاولة صنع نوع جديد من الطلاء، لكن لديه هدف أسمى، هو المحافظة على كوكب الأرض من ارتفاع درجة الحرارة بسبب التغيرات المناخية:

وأوضح الفريق صاحب الابتكار أن ابتكاراهم يكون بمثابة عاكس لأشعة الشمس بنسبة 98%، حيث تجعل الأسطح أبرد إلى ثمانى درجات فى منتصف النهار، وبرودة تصل إلى 19 درجة فى الليل، مما يقلل درجات الحرارة داخل المبانى ويقلل احتياجات تكييف الهواء بنسبة تصل إلى 40%. وذلك حسب صحيفة "نيويورك تايمز"

يحتوى الطلاء الجديد على مركب يسمى كبريتات الباريوم ، والذى يستخدم أيضًا فى صناعة ورق الصور ومستحضرات التجميل، ولا تزال فوائد الطلاء الجديد قيد الدراسة، بالاضافة تقليل من استخدام الطاقة ،له فائدة إضافية تتمثل فى تقليل كمية المياه المستخدمة للرى فى المدن.

فى بداية الابتكار كان الطلاء منفذ فى الأصل لأسطح المنازل، إلا أن مصنعى الملابس والأحذية والسيارات والشاحنات وحتى المركبات الفضائية أصبحوا يطالبون به، ليعلن الدكتور روان وفريقه أنهم سيخرجون بنسخة خفيفة الوزن أكثر ويمكن أن تعكس حرارة المركبات، مع ادخال بعد التعديلات عليه لتكون غير قابلة للاتساخ.

كانت موسوعة جينيس عام 2021، أعلنت أن الطلاء هو من أكثر الألوان بياضًا على الإطلاق، ومنذ ذلك الحين بدأ التركيز على هذا الابتكار وحصد العديد من الجوائز.