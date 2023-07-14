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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

موعد افتتاح محطة قطارات السكة الحديد بشتيل

محطة قطارات بشتيل
محطة قطارات "بشتيل"

موعد افتتاح محطة قطارات السكة الحديد بشتيل.. يتسأل العديد من الأشخاص عن موعد افتتاح محطة قطارات "بشتيل".. وهو ما كشف عنه قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، حيث اكد أن محطة قطار الصعيد تشمل 6 خطوط سكة حديد، والتي تعد عبارة عن رؤية حضارية عصرية وتحيي المنطقة بالكامل.

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واكد وزير النقل، أنه مشروع تنموي كبير ومن المقرر أن يتم الافتتاح بعد 6 أسابيع وأن المحطة سوف تحصل على أفضل تصميم هندسي في 2023.

محطة قطارات بشتيل

وأشار الوزير  إلى أن إنفاق 2 تريليون جنيه على قطاع النقل في 9 سنوات، مشيرًا إلى أنه أمر منطقي في ظل ما تم إنجازه.

 

وأضاف وزير النقل، أن سعر تذكرة الأتوبيس الترددي سيكون تنافسيا، وأنه لم يزيد عما كان يتحمله المواطن خلال استقلاله الميكروباصات، لافتا إلى أنه لم يتم تحديد سعر الأتوبيس الترددي إلى الآن ويتم دراسة الموقف.

 

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