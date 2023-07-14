منازل الشوبك الغربى تغرق فى مياه الصرف

يعانى أهالى قرية الشوبك الغربى التابعة لمركز البدرشين من غرق منازلهم وإتلاف أغراضهم بسبب تسرب مياه الطرنشات إلى منازل القرية التى لا تبعد سوى أمتار قليلة عن محطة الصرف الصحى المقامة منذ أكثر من ١٠ سنوات وما زالت خارج الخدمة، وقد تقدم الأهالى بالعديد من الشكاوى إلى المسئولين بالبدرشين والجيزة لضم منازلهم إلى المحطة المقامة حاليا وعدم إغفالهم أو أرجائهم للمراحل القادمة، مع العلم أن مبادرة حياة كريمة على الأبواب ولكنها ستبدأ بقرى المرازيق والشباب والعزيزية وهى القرى التى لم يصل إليها الصرف الصحى منذ سنوات، ويجب توسيع المبادرة لتشمل جميع قرى المركز، خصوصا القرى التى تغرق منازلها وتتكبد تكاليف باهظة فى عملية الكسح بالسيارات والتى تخطت فيها قيمة النقلة الواحد أكثر من مائة جنيه ويتم إلقاء المخلفات فى الترع والمصارف داخل القرية.

الأهالى يناشدون اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة لإنقاذ منازل القرية قبل أن تسقط على رؤوس أصحابها.