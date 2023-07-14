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الجمعة 14 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الإسماعيلي يعلن قائمته لمواجهة الاتحاد السكندري

الإسماعيلي
الإسماعيلي

أعلن حمزة الجمل، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاسماعيلى، عن قائمة الدراويش التى تستعد لمواجهة نظيره فريق الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز

 

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي:


في حراسة المرمى.. محمد كوكو وعبد الله جمال
في خط الدفاع: محمد هاشم واياد العسقلانى ومحمد نصر وعصام صبحى وكريم عرفات ..
في خط الوسط: أحمد محسن ومحمد خليفة ومحمد وجدى ومحمد البحيري ومحمد بيومى وسيرجى أكا وعماد حمدى ومحمد عبد السميع وكريم الديب وعبد الله السعيد وومصطفى فارس وعمر الساعى .
في الهجوم : ياو أنور ومروان حمدى .


ويستعد الإسماعيلى، بقيادة حمزة الجمل، لمواجهة الاتحاد السكندري فى التاسعة والنصف مساء غد السبت باستاد الإسماعيلية فى الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري.

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