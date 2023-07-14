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الجمعة 14 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أغنيات عمرها نصف قرن .. كوكب الشرق والعندليب فى المقدمة

فايزه أحمد وعبد الحليم
فايزه أحمد وعبد الحليم حافظ وهانى شاكر وأم كلثوم

مهما مرت السنوات يبقي الطرب الأصيل حاضرا وبقوه يقف دائما ضد الغناء الهابط.

 نستعرض في هذا التقرير الموسم الغنائي لعام 1973، والذي شهد العديد من الروائع الخالدة في مقدمتها رائعة كوكب الشرق أم كلثوم "حكم علينا الهوى"، وهي آخر أغنياتها، وغناها في شهر مارس بستديو 35 بالإذاعة العندليب الراحل عبد الحليم حافظ عاد للغناء بعد غياب عامين ليبدع في ربيع عام 73.

 أغنيات كانت بمثابة تحفة فنية "حاول تفتكرني، رسالة من تحت الماء، يا مالكا قلبي"، ناهيك عن أغنيات المسلسل الإذاعي عن طه حسين "يا مركبي سيري في ناس"، واختتم العام بأغنيات النصر “لفي البلاد يا صبية وعاش اللي قال، والفجر لاح".

 وغنت الراحلة فايزة أحمد في نفس العام، “غريب يازمان”.

 وتألقت الراحله ورده في أغنيات بلاش تفارق، لولا الملامه، وحشتوني، حكايتي مع الزمان، واغنيات النصر علي الربابه وسمه واحده.

وشهد عام 73 توهج المطرب الشاب هاني شاكر، ونجاح أغنيته كده برضه ياقمر، كما قام ببطوله فيلمي عندما يغني الحب، عايشين للحب، غني خلالهما مجموعه من الأغنيات الرائعه.

وغنت الراحله سعاد حسني دولا مين دولا عساكر مصريين، كل هذا علي سبيل المثال وليس الحصر خمسين عامًا مرت ومازالت تللك الأغنيات باقيه في وجدان الملايين لأن الطرب الاصيل لا يموت ابدا.

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