رجل أعمال يطلق النار على زوجته بالتجمع

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، منذ قليل، القبض على رجل أعمال ظهر فى فيديو يطلق النار على شقة زوجته مام تسبب فى إصابتها بطلق نارى بمنطقة التجمع الخامس.

ودلت التحريات الأولية أن الزوجة اصيبت وتم نقلها لأحد المستشفيات بمنطقة القاهرة الجديدة لتلقى العلاج وأن السبب خلافات أسرية بعد زواج المتهم من أخرى.

دعوى نفقة ضد المتهم

وأضافت التحريات الأولية أن الزوجة أقامت دعوى نفقة ضد المتهم فاستشاط غضبا وتوجه لشقتها وحاول التعدى عليها وقام بأطلاق النار من طبنجة يحملها مما تسبب فى اصابتها بعيار نارى، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه.

وتداول رواد مواقع التواصل الأجتماعى "فيس بوك" يظهر فيه شخص يحمل سلاح "طبنجة" ويقف أمام إحدى الشقق المغلقة بجنزبر، ويطلب من سيدة فتح الباب لكنه ترفض، وأثناء ذلك يقوم بإطلاق عدد من الطلقات النارية فى الهواء.

كما ظهر فى الفيديو شخص آخر يقوم بتصويره ويطلب من والدته عدم فتح الباب وإغلاقه جيدا لكن المتهم أطلق عدد كبير من الطقات تسببت فى إصابة الزوجة وتم ضبطه وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.