محمد هنيدي في صدارة التريند.. رفض العمل مع الزعيم كلمة السر

تحدث الفنان محمد هنيدي عن أزمته مع الزعيم عادل إمام للمرة الأولى، موضحاً تفاصيل الحوار الذي دار بينهما وأدى إلى خلاف دائم ليومنا هذا وذلك بعد فيلم بخيت وعديلة الذي كان نقطة فاصلة في حياة الفنان الكوميدية.

اقرأ أيضاً: محمد هنيدي يكشف سر ابتعاد زوجته وأبنائه بعيدًا عن الأضواء.. فيديو

محمد هنيدي وعادل إمام

محمد هنيدي

وبشأن ما تردد في الفترة الأخيرة لـ وجود خلاف بين محمد هنيدي والزعيم عادل إمام، أوضح هنيدي قائلًا: "اتعرض عليا دور في فيلم للزعيم بعد فيلم بخيت وعديلة لكن معجبنيش ومحستش إني ممكن أضيف لنفسي عمل فني يُحسب ليا، ومحصلش حاجه تزعل أو تعمل خلاف، أنا شايف الموضوع عرض وطلب".

محمد هنيدي يرفض العمل مع الزعيم

بشأن أسباب رفضه للدور أضاف محمد هنيدي: "رفضي للدور لأنه كان صغير ومش هيعمل حاجة، الناس كلها استغربت وسألتني هتقول ايه لـ أستاذ عادل إمام بعد ما لقيت الدور مش هيناسبك، وقتها روحت للفنان وقولت له هل لو اتعرض على حضرتك دور مش عاوز تعمله..هتعمله؟ قال لأ، قلت له وأنا مش حابب الدور، وخلاص انتهى الموضوع على كده".

محمد هنيدي يفجر مفاجأة حول علاقته بالزعيم

تُعد تلك الواقعة محل شك للجمهور حول توتر العلاقة بين الفنان محمد هنيدي والزعيم عادل إمام، إلا أن هنيدي خرج عنى صمته ليرد على هذه التصريحات، حيث قال علاقتي بالزعيم جيدة جدا وزي الفل، وكنت عايز أروح له في عيد ميلاده بس محصلش نصيب، بس إن شاء الله قريباً.

محمد هنيدي والزعيم

محمد هنيدي بدور صعيدي في البريمو

وفي سياق آخر: عاد النجم محمد هنيدي لتقديم عمل فني بدور رجل صعيدي من جديد، وذلك وبعدما قام بتلك الأدوار عن طريق فيلم “ الهروب ” و “صعيدي في الجامعة الأمريكية” و أيضاً فيلم “عسكر في المعسكر” ، ليعود لتلك الأدوار من جديد عبر بوابة “ البريمو” والذي يجسد فيه شخصية “مرعي البريمو” وهو تاجر بطيخ متزوج منم الفنانة غادة عادل، حيث يخوضان مغامرات ومواقف كوميدية.

فيلم مرعي البريمو

عودة سعيد حامد بعد غياب طويل

ويشهد هذا الفيلم “مرعي البريمو” عودة المخرج الكبير سعيد حامد للسينما وذلك بعد غياب دام 14 عاماً

، حيث كانت آخر أعماله الفنية فيلم “طباخ الريس”.

المخرج الكبير سعيد حامد

جدير بالذكر أن آخر الأعمال الفنية للفنان محمد هنيدي هو فيلم “نبيل الجميل أخصائي تجميل” وشارك معه كل من: الفنانة نور اللبنانية، محمد سلام، والنجمة الواعدة رحمة أحمد.

نبيل الجميل أخصائي تجمبل محمد هنيدي

للمزيد من الأخبار اضغط هنا