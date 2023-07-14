إصابة طفل صغير بالإغماء لتناوله قطعة حشيش مخدر ببني سويف

شهدت محافظة بني سويف واقعة غريبة إثر إصابة طفل صغير بحالة من الأعياء والإغماء إثر تناوله قطعة حشيش مخدر، وتم نقلة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم له.

واستقبلت طوارئ مستشفى بنى سويف التخصصي، طفل صغير يدعى " مازن، ع" يبلغ من العمر سنة و 3 شهور مقيم بقرية البهسمون بمركز ومدينة اهناسيا وبه حالة من الأعياء والإغماء إثر ابتلاعه قطعة حشيش مخدر، وتم استخراج جزء منها متبقيه في فمه.

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة له، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابته ودرجة الإصابة التي لحقت به، وجار تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على ملابسات الواقعة.